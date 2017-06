Bersant Celina lånes ut til Ipswich

ANNONSE

Bersant Celina lånes ut fra Manchester City til Ipswich. 20-åringen fra Drammen signerer en låneavtale med Championship-klubben innen kort tid.

Til Nettavisen bekrefter Celina at det blir et utlån til «The Tractor Boys» sesongen 2016/2017.

- Ting har gått veldig fort. Jeg bestemte meg for å signere for Ipswich på torsdag, sier Celina. Sist sesong spilt han i den nederlandske Æresdivisjonen med Twente. Der leverte unggutten fem scoringer og fem målgivende.

Etter det Nettavisen kjenner til skal også Bolton ha vært interessert i å hente Celina på lån, men valget falt omsider på klubben som endte på 16. plass i fjorårets Championship.

- Jeg velger Ipswich fordi det er veldig god og stor klubb med en veldig bra manager, sier Celina. Ipswich trenes i dag av irske Mick McCarthy som blant annet har Premier League-erfaring med Wolves og har også trent det irske landslaget.

Han forteller at det var etter samtaler med McCarthy at han valgte å skrive under for klubben.

- Jeg drar dit som en spiller som man tenker at skal spille på venstrekanten i hver kamp, sier Celina.

Celina debuterte for Manchester City i januar 2015 mot Norwich i ligacupen, og har også fått et innhopp i Premier League. Det kom 3-1-tapet hjemme mot Leicester samme år.