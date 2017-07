Blekkan med store jackpotfavoritter

Jomar Blekkan har en drøss med favoritter i kveldens store jackpotomgang i V65-spillet på Leangen.

En meget innholdsrik trav- og galoppuke står for tur med følgende høydepunkter:

Mandag 17. juli: Jackpot i V65 på Leangen med 498 330 ekstra i sekserpotten og jackpot i V64 på Halmstad med SEK 1 129 354 ekstra i sekserpotten.

Torsdag 20. juli er det jackpot i V65 på Øvrevoll. 361 626 kr ekstra i sekserpotten.

Fredag 21. juli er det jackpot i V65 til lunsj på Dannero. SEK 830 078 ekstra i sekserpotten!

Lørdag 22. juli er det Gulljackpot i V75 og NM for kaldblodshester på Sørlandets Travpark lørdag.

Søndag 23. juli er det Stochampionatet på Axevalla med internasjonal V75. 20 millioner i den totale premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med V75-suksess 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Lukene ble tømt i lunsjen sist uke! Tok du rygg?

Spennende på V4! V4-omgangene i lunsjen mandag, tirsdag, (onsdag når det er trav) og torsdag har faktisk i snitt den største enkeltpotten blant V-spillene på de aktuelle dagene. Dette er det nok ikke så mange som er klar over, men på disse dagene ligger det altså rundt 1 650 000 å venter på en alenevinner. Vi i Nettavisen vil derfor ligge ut litt større bonger i V4-spillet på disse fire dagene, og her skal vi være med å kjempe om storcashen når utbetalingene skyter i været. Sist uke gjorde vi det meget skarpt på de minste bongene! Sjekk ut følgende:

10. juli - Rolf Lerums minste V4-forslag (innl.pris kr 160) til Mantorp betalte ut kr 1 916. Her banket Lerum Pastore Bob (3-valg). I DD-spillet banket han Must Have (4-valg), og hans lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.

11. juli - Rolf Lerums minste V4-forslag (innl.pris kr 192) til Eskilstuna betalte ut kr 1 998. Supersmellen Donna's Girl (3,8%) var med på alt!

13. juli - Rolf Lerums inste V4-forslag (innl.pris kr 160) til Kalmar betalte ut kr 526. Shannon Box (4-valg) innfridde som hans deilige ide! I DD-spillet betalte hans lille DD-forslag (innl.pris kr 200) ut kr 1 479.



Det er altså jackpot både i V65-spillet i kveld fra Leangen og i V64-spillet på Haømstad. Undertegnede tar fire ukers ferie fra og med i kveld, men først skal jeg forhåpentligvis prikke seks rette på min favorittbane i kveld. Med 496 330 kr ekstra i sekserpotten er det meget interessant spillemessig og som vanlig er Jomar Blekkan høyaktuell på hjemmebanen.

Fire favoritter fra Blekkan

Jomar Blekkan blir favorittspilt med 6 Call Me Superb i V65-2, han blir favorittspilt med 4 Komnes Omer i V65-3, han blir favorittspilt med 7 Sweet Hangover i V65-4 og han blir favorittspilt med 10 Longcat Hanover i V65-6 ettersom forhåndsfavoritten 11 Baritron er strøket fra det løpet. Jeg velger meg førstnevnte som min V65-banker.

Yngst og best

Treårige 6 Call Me Superb debuterer riktignok på sprint i kveld, uten at jeg tror det har noen særlig betydning. Burde kanskje vunnet nest sist på hjemmebanen, men tapte da for en meget opplagt Seaborn Photo og Balder Halbak. Sist på Jarlsberg gjorde hoppa et meget bra løp og var helt på linje med treårstoppene Calina, Let's Take a Selfie og Thai Sarahya over mål. Er ikke i nærheten av å støte på slik motstand i V65-2 i kveld og normal skal det være en meget bra vinnersjanse. Jeg bankerspiller 6 Call Me Superb i V65-2.

Toppsjanse med Baritron borte

Jeg har også veldig stor tro på 10 Longcat Hanover i V65-6/V5-3/DD-2 ettersom 11 Baritron er strøket. Vallaken var helt nede på 11.5/1640 meter som vinner av et løp i Østersund tredje sist og var også solid fjerde i V75-løpet U.S. Male E.P. vant sist på Leangen. Så er det jo slik at bakspor alltid er et minus når det er snakk om sprint, men hestene i første rekke er hester Longcat Hanover normalt skal slå. Jeg bankerspiller 10 Longcat Hanover på det aller minste V65-forslaget og i DD-spillet og spiller også hesten banker i V5-spillet.



Mjøen kan skrelle

I V65-3 blir duoen 4 Komnes Omer og 9 Lauvås Emma hardt betrodd og de skal begge selvsagt sees med gode vinnersjanser. Men jeg vil også ha med meg strekhesten 3 Årdals Odin. Ledet lenge i løpet sist mandag, men falt ut av stilen på siste bortre. Kom bra tilbake mot mål og skulle denne holde seg på beina hele veien, er han ikke ufarlig.

Vallak i flott utvikling

Jomar Blekkan bir også klar favoritt med 7 Sweet Hangover i V65-4/V5-1, men fra sjuendespor bak bilen er det sjanseartet. Min klare ide i dette løpet er 1 Seaborn Photo. Hesten har utviklet seg flott de siste månedene og kom strålende tilbake til fjerde etter startgalopp sist mot god motstand på Jarlsberg.

Fremstad med beste hesten

V65-5 er en såkalt sportrapp der hestene med lavest grunnlag står i førstespor og de med høyest grunnlag får det antatt dårligste sporet. "Dessverre" for Ragnar Fremstad så har hans flotte fireåring 12 Røyns Stjernen mest penger på seg i dette løpet. Likevel tror jeg fireåringen er den beste hesten i løpet og holder han seg på beina, er hesten trolig god for 26-tallet om nødvendig.

Brækken med fidus

I V65-1 blir 13 Villmira og Thomas Mjøen ganske klare favoritter til tross for 40 meter tillegg. Jeg har et klart objekt også i dette løpet. 2 Odd Hera står meget spennende til på strek og hun viste meget fin fart i debuten for Noralf P. Brækken sist mandag. Med kun hopper på strek, er det bra sjanse for feilfri avgang i kveld og denne blir mitt spennende førstvalg i et meget åpent hoppeløp i V65-1.