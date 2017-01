Blue Jackets nær seiersrekorden i NHL

ANNONSE

Columbus Blue Jackets tok sin 16. strake seier da Edmonton Oilers ble slått 3-1 tirsdag. Klubben er én kamp unna å skrive NHL-historie.

Med seier borte mot Washington Capitals torsdag, tangerer Blue Jackets rekordrekken til Pittsburgh Penguins fra 1992/93-sesongen.

- Jeg er stolt av laget. Dette fortjener spillere. Jeg er så glad over måten vi har taklet de tre siste kampene på og alt snakket som har vært rundt. Det er en god test for oss, sa Columbus-trener John Tortorella ifølge nhl.com.

Mot Edmonton scoret Cam Atkinson og William Karlsson hvert sitt overtallsmål, mens Nick Foligno sto bak vertenes tredje scoring for kvelden. Hjemmepublikummet ropte "Vi vil ha den 16." underveis i kampen.

- Det er ganske kult når du tenker på det, men akkurat nå konsentrer vi oss bare om å ta to poeng, sa Atkinson.

Columbus-målvakten Sergej Bobrovskij vartet opp med 21 redninger.

Edmonton utlignet ved Oscar Klefbom tidlig i midtperioden, men klarte ikke å holde unna for presset fra vertene.

Mange vil huske Colombus Blue Jackets best for å ha vært lager der Espen «Shampo» Knutsen spilte mesteparten av sin tid i NHL. I 2002 spilte han NHLs All-Star-kamp under sitt opphold i Blue Jackets.

