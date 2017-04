Boasson Hagen ble offer for aprilspøk

ANNONSE

Edvald Boasson Hagen-trener Fredrik Mohn fikk sjokk da Dimension Data presenterte laget til sykkelklassikeren Ronde van Vlaanderen uten eleven som kaptein.

Lørdag 1. april presenterte Dimension Data laget sitt til klassikeren Ronde van Vlaanderen på Twitter. I stedet for det sikre klassikerkortet Edvald Boasson Hagen skulle laget bli ledet av klatregeita Merhawi Kudus, med sine 173 centimeter og 58 kilo, over de tøffe brosteinspartiene

- Jeg fikk sjokk, så jeg prøvde å ringe Edvald, men han var ute og trente med laget. Jeg ringte så Marlen (Kristiansen, kjæresten), som sa at det var en aprilspøk fra Dimension Data sin side, sier trener Fredrik Mohn til NTB.

- Det må nok et knekt bein til for å stoppe ham fra å delta, sier treneren og ler.

Fyldig

Dimension Data har gått "all in" med sin aprilspøk og laget en fyldig forhåndssak med sitater fra Kudus før rittet, hvor han liksom skal være kaptein.

- Jeg ser veldig fram til å starte på søndag. Det kommer til å bli en ny erfaring for meg, men det er noe jeg er veldig spent og motivert for. Jeg husker å ha kjørt på brostein under Tour de France i 2015 og jeg overrasket meg selv med prestasjonen min der, sier Kudus i pressemeldingen, før det som ville blitt hans første brosteinsklassiker i Belgia.

Kjørestyrke

Laget skriver at "hans imponerende kjørestyrke sammenlignet med vekt (som kun er 58 kilo) gjør han til en reell utfordrer" på brosteinen.

Boasson Hagen er lansert som en av outsiderne til seieren på søndagens klassiker, hvor Greg Van Avermaet og Peter Sagan er de største favorittene. Alexander Kristoff er også ventet å kjempe i toppen.

