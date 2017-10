Bodø/Glimt er klare for Eliteserien 2018.

BODØ/GLIMT - FLORØ 4-1:

Bodø/Glimt sikret opprykk til Eliteserien fotball da Florø ble slått 4-1 i femte siste serierunde søndag.

Kristian Fardal Opseth sendte hjemmelaget i ledelsen etter 18 minutters spill. Få minutter senere økte Vegard Leikvoll Moberg ledelsen til 2-0, før Amor Layouni økte til 3-0 etter en knapp halvtimes spill.

20 minutter ut i den andre omgangen kom reduseringen for gjestene, da Luc Jeggo scoret. Like før slutt fastsatte Brede Moe sluttresultatet til 4-1 til stor jubel for de 3014 tilskuerne som var til stede på Aspmyra søndag kveld.

Glimt leder serien suverent med sine 62 poeng, hele 13 poeng foran serietoer Start.

Bodø-klubben rykket ned fra øverste nivå etter forrige sesong, men har kjempet seg raskt tilbake til Eliteserien. Laget står med hele 19 seire på de 26 spilte kampene så langt i Obosligaen denne sesongen.

Mest sett siste uken