Borch og Tufte til finale i VM

Olaf Tufte og Kjetil Borch er klare for VM-finale i roing dobbeltsculler. De ble nummer to i et jevnt semifinaleheat fredag.

Polen var 13/100 foran den norske båten i mål. Det skilte 1,2 sekunder mellom de fire første.

Veteranen Tufte og Borch holdt farten fint og er en medaljekandidat i finalen. De har vist stigende formkurve under oppholdet i Florida.

VM går i USA.

