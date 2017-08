Brann hentet nederlandsk ving

Kapteinen ble avgjørende.

Brann har signert den nederlandske vingen Ludcinio Marengo fra Den Haag. Det bekrefter klubben på sine offisielle hjemmesider onsdag kveld. Dermed blir han Branns andre signering dette overgangsvinduet. Tidligere hentet de Taijo Teniste fra Sogndal.

25-åringen bestod den medisinske testen onsdag før han signerte på en kontrakt frem til sommeren 2019. Selv forteller han at Brann-kaptein Vito Wormgoor spilte en stor rolle.

- Jeg gleder meg til å spille for Brann. Vito har fortalt meg om denne flotte klubben og vakre Bergen. At Vito er her betydde mye da jeg skulle ta en avgjørelse, sier Marengo til Branns hjemmeside.

Det er uansett en stund siden Marengo var i aksjon, men dette bekymrer ikke Branns sportssjef, Rune Soltvedt.

- Spilleren har ikke spilt regelmessig den siste tiden, det vet vi. Men samtaler med Vito og det vi har sett selv gjør at vi tror han blir en bra mann for Brann. Som person virker han også veldig fin, sier Soltvedt.

Brann bekrefter at de har fått hjelp av Trond Mohn til å sikre denne overgangen, så vel som Tenistes overgang.

En spiller Brann må klare seg uten er Steffen Lie Skålevik. Brann bekrefter nemlig at de har lånt ut 24-åringen til Start for resten av sesongen.