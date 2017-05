Brann snudde 0-2 til 3-2 og slo Sogndal

ANNONSE

SOGNDAL - BRANN 2-3

Ikke siden 2002 hadde Brann slått Sogndal på bortebane i ligaen, men lørdag stoppet de sitt «Sogndal-spørkelse» en gang for alle. For med 3-2-seieren tok Lars Arne Nilsens menn et nytt byks opp på tabellen.

De gjorde det ikke på den enkle måten. For Sogndal ledet 2-0 etter timen spilt etter scoringer fra Eirik Schulze og Per-Magnus Steiring. Et vanvittig stormløp fra Brann ville det annerledes.

Kristoffer Barmen, Petter Orry Larsen og Fredrik Haugen stod for scoringene som gjør at Brann legger ekstra press på Rosenborg, som spilte uavgjort hjemme mot Lillestrøm lørdag.

Med dagens seier hopper de røde fra Bergen opp på andreplass i Eliteserien, kun ett poeng bak Rosenborg etter å ha gjort seg ferdige med de ti første rundene av årets sesong.

- Vi var ikke i stand til å spille de ut, og Sogndal er vanskelige å spille ut. Så vil valgte den enkleste veien inn i boksen der vi vant første- og andreballer, og fikk lagt skikkelig trykk på dem. Det er ikke så vakkert kanskje, men det er effektivt og holder for oss, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport om innbytte av Azar Karadas, og hvordan de klarte å snu til seier på Fosshaugane.

Selv innrømmet Karadas at han hadde notert seg grusomme borte-statistikken før kampen.

- Vi snakket om det før kampen, at vi hadde lyst til å bryte den rekken og vinne en kamp her igjen. Det er et spennende potensiale i dette laget som det er artig å se utviklingen på, sa Azar Karadas til Eurosport etter kampen.

For Sogndals del blir de værende på 11. plass i Eliteserien enn så lenge med 11 poeng. Dermed står de på like mange poeng som blant annet Haugesund og Molde, som begge spiller søndag.

- Jeg er stolt over jobben gutta gjør, og så blir det slik det blir. Men det er klart gutta er skuffa, vi leder 2-0 og taper 3-2. Men Brann har de økonomiske musklene nødvendig til å ha en tropp med spillere som er gode, og det er litt av forskjellen i dag, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport etter kampen.

Bakke var ikke like fornøyd med oppførselen til Brann-benken underveis i kampen.

- De står og jubler mot oss når de scorer mål, så oppførselen på den benken var ikke god mot oss. Jeg synes det er respektløst, men det får de ta tak i selv. Det er ikke slik vi vil ha det og så får de juble på. Men de må ha litt respekt for oss i Sogndal når de er her, sa Bakke.

Kjempetabbe



Det skulle ikke ta lang tid før det virkelig smalt på Fosshaugene. For etter ni minutter hamret Lars Christian Kjemhus til fra distanse, og keeper Piotr Leciejewski burde hatt kontroll.

Det hadde han ikke, og mistet ballen foran seg. Sogndals Eirik Schulze var kjappest til å oppfatte polakkens blemme, og hamret inn 1-0 for hjemmelaget.

- Det er helt uforklarlig at du klarer å miste den der, Leciejewski. Nå får vi et Brann-lag som må ut og lage mål, sa Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal etter polakkens horrible glipp.

Brann la seg ikke bakpå, og få minutter etter fikk Daniel Braaten muligheten til å hamre til fra kanten av Sogndal-boksen. Sjansen ble enkelt stoppet av Mathias Dyngeland i Sogndal-målet.

Lars Arne Nilsens gutter jobbet på for å finne en utligning, men Sogndals dype og kompakte forsvar gjorde det tilnærmet umulig for Brann å finne veien til mål.

Spesielt Kjetil Wæhler og Per-Magnus Steiring i Sogndal-forsvaret viste seg fra sin beste side, og hadde god kontroll på blant andre Jakob Orlov i Brann-angrepet.

Svensken måtte vente helt til det 33. minutt på sin første sjanse. Ruben Kristiansen fant han med et innlegg, men Orlov fikk ikke styrt headingen sin på mål.

Også Vito Wormgoor ruvet høyest på en corner i det 40. minutt, men heller ikke han klarte å sette Dyngeland på prøve kort tid før pause på Fosshaugane.

Dermed kunne Eirik Bakke og hans menn smile bredest etter de første 45 minuttene mot rivalene fra Bergen. Sogndal ledet 1-0 til pause.

Brann starter opphenting



Allerede i pausen fikk Sogndal en strek i regningen. For etter de første 45 minuttene måtte Kjetil Wæhler takke for seg, og ble erstattet av Espen Næss Lund.

I det 47. minutt var det ytterst få som kunne tro det de så da ballen falt ned til Kristoffer Barmen foran Sogndal-målet. Det virket nesten enklere å score enn å bomme på muligheten, men skuddet suste over Dynglands tverlegger.

- Den der må du jo score på, Kristoffer Barmen! Det er ikke lov til å bomme på en slik sjanse, sa Kjetil Rekdal fra Eurosports kommentatorplass etter Barmens vanvittig miss.

I det 57. minutt klarte Næss Lund å klarere rett i Steiring, og ballen falt perfekt ned til Orlov. Kun en flott redning av keeper Dyngeland stoppet svensken fra å finne nettet.

Der Brann stanget og stanget mot veggen, så ville det seg for Sogndal denne ettermiddagen. Næss Lund var nære på å hjelpe Sogndal til dobling av ledelsen fire minutter senere.

Hans forsøk ble blokkert, men landet rett i beina på Steiring. Han dro seg utover før han hamret ballen i krysset. En kjempscoring av den unge forsvareren.

Tomålsledelsen skulle ikke få sjansen til å leve lenge. For i det 63. minutt fikk Barmen en ny sjanse, denne gangen fra lengre ute i boksen og hamret inn reduseringen for Brann.

Farvel til spøkelset



Azar Karadas, som blant annet har en fortid i Sogndal, kom innpå i den andre omgangen og skapte problemer for gamleklubben. I det 68. minutt fant han Fredrik Haugen med en god heading.

Haugens avslutning på volley var meget god, men smalt i toppen av tverleggeren. Det virket uansett som om laget fra Bergen nærmet seg målet.

I det 81. minutt var det en annen Sogndal-kjenning som skulle vise seg frem. For like før sesongen var Petter Orry Larsen nær ved å signere for Sogndal, men endte opp med å gå til Brann.

Mot slutten av kampen strødde midtbanemannen enda mer salt i såret da han kriget inn utligningsmålet. Haugens corner fant Orry Larsen inne i boksen og Brann hadde utlignet.

Kun et par minutter etter var det Haugens tur til å virkelig introdusere seg. For like før slutt hamret han inn vinnermålet fra rundt 20 meter, og drepte Branns «Sogndal-spøkelse» en gang for alle.