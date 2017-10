Brasils OL-sjef arrestert

IOC-medlemmet Carlos Nuzman ble torsdag pågrepet av brasiliansk politi. Han er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av 2016-OL.

Arrestasjonen er en del av opprullingen av en større korrupsjonssak i Brasil. Politiet opplyser at Nuzman er mistenkt for «korrupsjon, hvitvasking av penger og for å ha kriminelle forbindelser».

Nuzman er leder av Brasils olympiske komité. 75-åringen var også sjef for organiseringen av fjorårets sommer-OL i Rio de Janeiro.

For en måned siden gikk politiet til aksjon og ransaket Nuzmans hus. Han er anklaget for å ha vært involvert i stemmekjøp for 2 millioner dollar da 2016-lekene ble hentet til Brasil under kongressen i København i 2009. Beløpet tilsvarer nærmere 16 millioner kroner.

Pengene skal ha gått til skandaleombruste Lamine Diack, som den gang var president i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) og medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Som motytelse skal Diack ha hjulpet Rio med å sikre seg OL.

Politiet tror tidligere Rio-guvernør Sergio Cabral var hjernen bak det hele. Han ble i sommer idømt 14 års fengsel for korrupsjon og hvitvasking.

