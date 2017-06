Britisk media: - Virgil van Dijk vil skrive under for Liverpool

ANNONSE

En av Premier League-spillerne det er knyttet størst spenning til denne sommeren er Virgil van Dijk. Southampton-stopperen skal være jaktet av samtlige engelske storklubber.

Nå kan det uansett se ut til at nederlenderen har tatt et valg. For i følge flere i britisk presse skal 25-åringen ha gjort det klart at han ønsker å skrive under for Liverpool.

- Virgil van Dijk ønsker å skrive under for Liverpool denne sommeren. Liverpool vil nå prøve å forhandle frem en avtale med Southampton som vil slå verdensrekorden for en forsvarsspiller. Overgangssummen kan nå 60 millioner pund (rundt 650 millioner norske kroner), skriver journalisten Paul Joyce på sin Twitter-konto.

Virgil van Dijk wants to join Liverpool this summer. Full story @TimesSport — paul joyce (@_pauljoyce) June 5, 2017

Liverpool will now attempt to negotiate what will be a world record deal for a defender with Southampton. Fee could reach around £60m. — paul joyce (@_pauljoyce) June 5, 2017

Skulle summen på 60 millioner pund bli en realitet vil Van Dijk knuse overgangsrekorden for en forsvarspiller. I skrivende stund er det David Luiz' overgang fra Chelsea til Paris Saint-Germain i 2014 som er den dyreste.

Brasilianeren, som siden har gått tilbake til Chelsea og vunnet Premier League, ble i sin tid solgt for 50 millioner pund (rundt 540 millioner norske kroner).

Også engelske BBC skriver at Van Dijk har bestemt at en overgang til de rødekledde fra Merseyside ville være det beste for sin karriere. De melder også at Van Dijk er ønsket av Jürgen Klopp.

De melder at midtstopperens tidligere klubb, Celtic, har krav på 10 prosent av en mulig overgangssum, hvilket betyr at overgangen fortsatt er et stykke unna å bli en realitet.

Tidligere har The Mirror meldt at Manchester City lå i førersetet for den tidligere Ronny Deila-eleven, mens Sky Sports har meldt at Manchester United også har hatt Van Dijk på listen over spillere de gjerne skulle ønske seg denne sommeren.

Van Dijk var med å vinne den skotske ligaen i 2013/2014- og 2014/2015-sesongen før sin overgang til Southampton. Han står også med 12 landskamper for Nederland.