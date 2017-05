Brooks ble dyreste amerikaner

Wolfsburg har sikret seg John Anthony Brooks (24) fra Hertha Berlin for 20 millioner euro. Han er tidenes dyreste amerikanske fotballspiller.

Overgangssummen tilsvarer nesten 190 millioner kroner etter dagens valutakurs. Den tidligere rekorden for en amerikansk spiller var 13 millioner euro (123 millioner kroner), som Sunderland betalte for Jozy Altidore i 2013.

VfL have secured the services of @j_brooks25 for the coming season. Welcome to the Wolves John! ➡️ https://t.co/JjmANwljOQ pic.twitter.com/NsJATPTOte