Browns brøt tapsrekken julaften

ANNONSE

Browns hadde tapt sine 14 første kamper denne sesongen og var bare to tap unna å tangere 2008-utgaven av Detroit Lions, som er alene om å ha tapt alle 16 kamper i en sesong.

Chargers hadde alle sjanser til å tvinge fram forlengning, men Josh Lambo misset med et 3-poengspark i kampens siste sekund. Missen førte til ville jubelscener blant Clevelands spillere og hardt prøvede tilhengere.

Laget hadde tapt 17 kamper på rad og 24 av sine siste 25. Løperbacken Isaiah Crowell scoret to touchdown for Browns.

Laget vant selv om quarterback Robert Griffin III pådro seg hjernerystelse i siste periode og måtte erstattes av ferskingen Cody Kessler. Chargers scoret touchdown i sitt første angrep, men resten av kvelden ble vond for gjestene fra Sør-California.

Overlegne Pats

New England Patriots tok et langt steg mot hjemmefordel i sluttspillet da erkerivalen New York Jets ble knust 41-3. Tom Brady kastet tre touchdownpasninger for hjemmelaget, som har 13 seirer og bare to tap.

New York Giants kunne blitt femte lag som sikret sluttspillplass, men laget måtte vente noen timer etter at Philadelphia Eagles vant 24-19.

I stedet ble Atlanta Falcons femte lag i sluttspillet, etter sin 33-16-seier over Carolina Panthers. Oakland Raiders sørget for det med sin seier over Indianapolis Colts.

Rett etter ble også Giants sluttspillklar, da Tampa Bay Buccaneers tapte for New Orleans Saints.

Raiders utfordrer fortsatt Patriots i kampen om hjemmefordel i AFC-sluttspillet, men det var en seier som kostet. Lagets stjernequarterback Derek Carr brakk nemlig leggbeinet da han ble taklet i siste periode, og han er ute for sesongen.

Knust

Aaron Rodgers hadde 347 pasningsyards og fire TD-pasninger da Green Bay Packers knuste erkerivalen Minnesota Vikings 38-25 og tok et langt steg mot sluttspill. Vikings hadde en fæl oppladning til kampen da lagets fly skled av rullebanen i snøvær og spillerne måtte sitte i flyet i flere timer og vente på å bli hentet ut.

Andrew Franks sparket vinnerpoengene i forlengningen da Miami Dolphins styrket sine sluttspillsjanser med 34-31-seier over Buffalo Bills.

Washington Redskins holdt liv i sitt lille sluttspillhåp med 41-21 over Chicago Bears. Kirk Cousins kastet en TD-pasning og løp inn to ytterligere sekspoengere.

Tennessee Titans er ute av sluttspilldiskusjonen, men en vanskelig sesong ble enda tyngre da quarterback Mark Mariota brakk leggbeinet i lørdagens 17-38-tap for Jacksonville Jaguars.

(©NTB)