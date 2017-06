Børs: Slik spilte Norge mot Sverige

ANNONSE

NORGE - SVERIGE 1-1

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lars Lagerbäcks tredje kamp som norsk landslagstrener så lenge ut til å bli Norges første seier under den svenske treneren. Uansett endte det 1-1 mot våre naboer i øst.

Mohamed Elyounoussi scoret sitt første landslagmål, men Samuel Armenteros' utligning gjorde at Lagerbäck fortsatt må vente på sin første seier som Norges landslagstrener.

Her er Nettavisens spillerbørs fra kampen (karakterskala 1-10, der 1 er dårligst og 10 er best):

ØRJAN HÅSKJOLD NYLAND - 5: Settes på prøver av svenskene, men tar det aller meste. Lar Samuel Armenteros' heading gå under seg, og burde nok gjort bedre på den svenske scoringen. Har ellers veldig lite å gjøre.

JONAS SVENSSON - 7: Veldig god offensivt, og bidrar som et alternativ for høyrekanten hele tiden. Smårufsete defensivt, men løper ned Christoffer Nyman i første omgang og hindrer Sverige fra å ta ledelsen. Har et herlig innlegg til Dæhli i den andre omgangen, og er generelt en av Norges absolutt beste.

HÅVARD NORDTVEIT - 6: Varierer fra det helt fantastisk til voldsomt frustrerende i pasningsspillet. Kombinerer fint med Hovland, og får mer frihet når Trondsen eller Berge faller dypt i banen. Virket mye, mye mer komfortabel. Erstattet av Gustav Valsvik etter 45 minutter.

EVEN HOVLAND - 4: Gjør mye av den fysiske jobben for Norge, tar ut Guidetti i rommet foran mål ved flere anledninger i den første omgangen. Tar kapteinsbindet i den andre omgangen, men må ta største delen av skylden for den svenske scoringen da han lar Samuel Armenteros få gå opp uforstyrret.

PER EGIL FLO - 5: Konsentrer seg først og fremst defensivt. Gir ikke vekk mye rom, men burde nok bidratt i større grad offensivt.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 7- Norges beste spiller: Scorer sitt første landslagsmål, og er generelt veldig god i mellomspillet foran den svenske boksen. Mange korrekt valg og et konstant uromoment. Akkurat det Norge har manglet.

SANDER BERGE - 5: Gjør ikke det helt vanvittige, men bidrar med mer ro og stabilitet sentralt i banen. Burde nok tørre å skyte oftere fra distanse, men er flink både i posisjonering og pasningsspill. Erstattet av Ole Selnæs etter 45 minutter.

ANDERS TRONDSEN - 5: Flink til å kommunisere med Berge, men faller ofte litt igjennom mot svenskene. Spiller seg mer opp i den andre omgangen, og virker som han har god kontroll. Fikk et gult kort for en sen takling i andre omgang.

MATS MØLLER DÆHLI - 6: Er sammen med Moi veldig, veldig god i spillet foran svenskenes boks. Tar noen gale valg, og gav vekk ballen som sendte svenskene på en livsfarlig kontring. Burde scoret da ballen falt til han på åpent mål. Kommer til målsjanser, og bidrar med en masse energi. Erstattet av Haitam Aleesami etter 83 minutter.

BJØRN MAARS JOHNSEN - 5: Sliter med å virkelig sette sitt preg på kampen, men jobber utrettelig. Har to veldig gode målsjanser i den første omgangen, men tidvis ser det ut til at spillet går for fort for nykomlingen. Spilte seg overhode ikke bort, men må bevise mer for å få en fast plass på topp for Norge. Erstattet av Tarik Elyounoussi etter 56 minutter.

ALEXANDER SØDERLUND - 5: Løper og løper og løper. Norges første pressledd på topp, og jager ned svenske forsvarere hele kampen. Kommer ikke til store sjanser, men vil nok glede Lagerbäck da han stopper svenskene fra å spille seg opp bakfra. Erstattet av Ohi Omoijuanfo etter 45 minutter.

Innbyttere:

GUSTAV VALSVIK - 5 (inn 45. for Nordtveit) : Virker langt mer stabil mot Sverige, og stopper blant annet Guidetti fra å utligne for Sverige etter timen spilt.

OLE SELNÆS - 5 (inn 45. for Berge): Tar over Berges rolle med stor ro, og bidrar ved å være en pasningssentral for Norge.

OHI OMOIJUANFO - 6 (inn 45. for Søderlund): Virket spillesugen og giftig i den andre omgangen, og kunne fort ha scoret i landslagsdebuten. Får ting til å skje rundt seg i større grad enn de andre norske spissene i denne kampen. Leverer godt i tospann sammen med Tarik Elyounoussi i den andre omgangen.

TARIK ELYONOUSSI - 5 (inn 56. for Maars Johnsen): Flink til å avansere med ballen, men kan fortsatt bli bedre i avleveringene.

HAITAM ALEESAMI (inn 83. for Møller Dæhli)

* En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.

* Børsen er satt av Jonas Giæver og William Fuglset.