Brustad scoret da Molde senket Stabæk

MOLDE - STABÆK 3-1

Molde og Ole Gunnar Solskjær kunne juble for tre nye poeng da de slo Stabæk 3-1 hjemme på Aker Stadion søndag kveld. Hjemmelaget måtte spille en halvtime med ti mann etter at Fredrik Aursnes ble utvist.

Joona Toivio gav hjemmelaget ledelsen før den tidligere Stabæk-spilleren Fredrik Brustad doblet før pause. Luc Kassi skapte ny spenning da han reduserte i den andre omgangen.

På overtid stod Björn Bergmann Sigurdarson for kampens store prestasjon da han suste forbi det som var av Stabæk-forsvarere, og ordnet 3-1.

- Molde scorer på overtid for tredje gang på en uke. Så det er kanskje noe i det Ole Gunnar Solskjær sier om at Molde er i ferd med å bli Manchester United, sa Eurosport-kommentator Jørn Sundby fra kommenatorplass.

For Molde betyr seieren at Molde blir værende på 7. plass i Eliteserien etter 11 spilte kamper. De blåkledde fra «rosenes by» står med 17 poeng.

- Det er lagmoral til siste sekund. Vi burde avgjort kampen tidligere, men Stabæk er et meget godt ballspillende lag. Heldigvis har vi noen monstre både i forsvar og på topp, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

For Stabæks del så betyr tapet at de faller ned fra 4- til 5. plass i årets Eliteserie. De har ett poeng mer enn Molde etter like mange kamper spilt.

- Dersom vi må tape en kamp, så vil jeg tape den på denne måten. Vi trykker på, spilleren motstanderne dype, men jeg er skuffet over at vi ikke forsvarer med den riktige innstillingen, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport etter kampen.

- Med den fotballen vi så her i den andre omgangen, så er det nok mange gutter og jenter som vil spille fotball i Norge, sa Stabæks spanske trener.

Frispark-perle og en gammel kjenning



Publikum på Aker Stadion trengte ikke å vente lenge på scoring denne søndagskvelden. For allerede etter fire minutter hamret Joona Toivio inn et herlig frispark fra rundt 25 meter.

Ti minutter senere var det Sander Svendsen som forsøkte seg fra distanse. Hans lobb fra rundt 20 meter var nydelig, men Gurpreet Sandhu Singh i Stabæk-buret fikk avverget.

Stabæk slet med å holde følge i kampen, og i det 25. minutt var hjemmelaget på farten igjen. Toivio var plutselig inne i Stabæk-boksen, og fikk både tid og rom til å avslutte. Dessverre smalt den rett på keeper Singh.

Bæringene bød på lite offensivt i den første omgangen, men i det 33. minutt fant Jeppe Moe pannebrasken til El-Hadji Ba. Avslutningen gikk enkelt i klypene til Molde-keeper Andreas Linde.

Ti minutter før pause fant Molde veien til nettmaskene igjen. Eirik Hetsad fikk to forsøk for han fikk ballen igjennom til Fredrik Brustad. Den tidligere Stabæk-helten la på til 2-0, og passet på å ikke feire for hemningsløst.

- Jeg skylder Stabæk en del. Så det var en beskjeden feiring, sa Brustad til Eurosport i pausen.

En som så ut til å slite i Molde denne kvelden var Ohi Omoijuanfo. Like før pause viste Eliteseriens toppscorer at han fort blir å regne med i den andre omgangen. Headingen fra Moes frispark traff ikke mål, men passet på å advare hjemmelaget om kvalitetene som bor i ham.

Molde gikk dermed til pause med en 2-0-ledelse.

Stabæk våkner



Ting ble ikke bedre for Stabæk, for allerede i pausen måtte Tonny Brochmann av med skade. Han ble erstattet av nederlandske Raymond Gyasi.

Sander Svenden burde nok avgjort kampen for Molde i det 55. minutt da han fikk stå alene på fem meter og avlsutte. Skuddet satte han utenfor Singhs lengste stolpe.

I det 58. minutt kom Stabæk på en voldsom kontring der Ba la ballen perfekt igjennom til Luc Kassi. Alene med Linde var ikke angriperen vond å be og reduserte til 1-2.

Ting ble verre for hjemmelaget, for etter timen spilt ble Fredrik Aursnes sendt i garderoben med sitt andre gule kort. Dermed måtte Molde avslutte med ti mann.

Stabæk åpnet seg opp, og sendte i vei angrep etter angrep som følge av utvisningen. I det 75. minutt var Kassi nær ved å sette sin andre for kvelden da han tvang frem en flott reaksjonsredning av Linde.

Bare tre minutter senere var det Gyasi som var på farten da han rev seg innover i banen og hamret til mot Lindes nærmeste hjørnet. Ballen snek seg like utenfor målet.

Lufta så ut til å gå ut av Stabæk mot slutten av kampen, og Molde hadde få problemer med å renske opp etter hvert angrep bæringene stelte i stand.

I det 92. minutt stod Björn Bergmann Sigurdarson for kampens store presasjon da han suste forbi det som var av forsvarere, og enkelt kunne legge på til 3-1.

Det skjedde ikke stort mer på Aker Stadion, og dermed kunne Molde innkassere tre nye poeng etter en meget viktig 2-1-seier over Stabæk.