Bullen tapte dramatisk VM-kamp

Grace Bullen tapte sin første kamp i bryte-VM i 58-kilosklassen etter stor dramatikk. Også Iselin Moen Solheim i 75-kilosklassen er utslått.

Bullen lå under 0-4 mot nigerianske Aminat Adeniyi etter 1. periode som følge av to nedrivninger, men kom sterkt etter hvilen. Etter 50 sekunder i 2. periode rev hun ned motstanderen og rullet henne to ganger. Dermed sto det plutselig 6-4 i norsk favør.

Bullen økte til 8-4 med en ny nedrivning, men anstrengelsene kostet mye krefter, og hun var veldig sliten mot slutten. Adeniyi reduserte med to poeng et snaut minutt før slutt. Bullen gjorde alt hun kunne for å holde ut, men ti sekunder før full tid kom to nye nigerianske poeng.

Ved uavgjort er det bryteren som scoret siste poeng som vinner. Bullen var nødt til å score igjen for å vinne. Hun gjorde et godt forsøk i siste sekund, men ble ikke belønnet for det.

Innvending avvist

Norge ba om videogjennomgang, og bryterne måtte vente noen spennende sekunder før den norske innvendingen ble avvist, og Adeniyi ble utropt til vinner med 9-8 ettersom tapt innvending gir motstanderen ett poeng.

Tapet gjør at Bullen må håpe at Adeniyi vinner tre kamper til og tar seg til finale. I så fall får hun rekvalifisering og en sjanse til å bryte om bronse.

For god

Iselin Moen Solheim måtte se seg slått 4-1 av colombianske Andrea Carolina Olaya i 75-kilosklassen. Den søramerikanske bryteren var litt for god og tok en kontrollert seier.

Også Solheim kan få en ny sjanse dersom Olaya skulle ta seg helt til finale. Håpet levde for begge de norske da både Adeniyi og Olaya vant sine åttedelsfinaler.

