Bystrøm trekker seg fra sykkel-VM

Skadet seg under Vuelta a España.

Skulderskaden er ikke leget, og Sven Erik Bystrøm må trekke seg fra fellesstarten i sykkel-VM i Bergen.

Bystrøm ble skadd etter en velt i Vuelta a España tidligere i høst. Bystrøm håpet i det lengste at han ville rekke VM på hjemmebane, men slik gikk det ikke. Skaden leges ikke raskt nok.

- Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Jeg har gjort et forsøk og gitt det en sjanse. Den siste tiden har jeg gått til behandling og fått den beste oppfølgingen jeg kunne fått på Stavanger Sykehus. Uheldigvis har ikke fremgangen vært så stor som jeg hadde håpet. Det viser seg også at det er to brudd i stedet for ett, sier Sven Erik Bystrøm sier rogalendingen i en pressemelding fra Norges Cykleforbund.

Gir bort

Han velger å gi fra seg plassen for å sikre at Norge stiller med et best mulig lag på startstrek.

- Det er selvfølgelig surt å miste VM på hjemmebane, men det ville samtidig vært feil å kjøre der uten å være 100 prosent. Av respekt av de andre rytterne og meg selv var dette den beste avgjørelsen jeg kunne tatt nå, sier Bystrøm.

Landslagsledelsen vil bruke tid før de henter inn en erstatter for erfarne Bystrøm.

- Når situasjonen blir som nå skal vi bruke helgen godt for å vurdere ytterligere hvem som skal erstatte Bystrøm. Vi forventer å offentliggjøre Bystrøm sin erstatter i starten av neste uke, sier landslagstrener Stig Kristiansen.

Mister kjørestyrke

Kristiansen sier det er trist å miste Bystrøm, men er samtidig glad for at Bystrøm har tatt avgjørelsen i god tid.

- Bystrøm er jo helt klart en av våre aller sterkeste ryttere, og det vil merkes at han er borte. Ikke bare mister vi hans kjørestyrke, mens også hans personlighet som vi ikke lenger får dratt nytte av. Noe av hans store personlighet ser vi når han selv sier fra seg sin VM-plass i god tid før mesterskapet. Det er en avgjørelse det står stor respekt av, mener landslagssjef Kristiansen.

(©NTB)