Cahill: - Vi tar Tyskland-kampen på alvor

Chelsea-stopper Gary Cahill mener oppgjøret mot Tyskland blir viktig for det engelske landslaget, til tross for at det kun er en treningskamp.

England gjester Tyskland i Dortmund onsdag. «Three Lions» bruker matchen som oppvarming til VM-kvalifiseringsoppgjøret mot Litauen søndag.

- Tyskland-kampen er definitivt viktig. Vi får bryne oss på topp motstand. Det er en match vi bør se fram til, sier Chelsea-spiller Cahill, ifølge Sky Sports.

Manchester Uniteds Wayne Rooney er ikke med i troppen. Dermed er det Cahill som leder laget ut mot Tyskland.

- Det er en ære å spille for England, og æren blir ikke mindre når man får være kaptein, poengterer 31-åringen.

Cahill innrømmer at han føler seg sterk om dagen. Klubblaget hans topper Premier League med klar margin.

- Sesongen har vært veldig bra for Chelsea og for meg personlig. Etter nedturen forrige sesong, så har vi snudd det denne sesongen. Jeg nyter å spille i Antonio Contes system, sier stopperen.

