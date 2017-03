Cahill ordnet seieren for Chelsea

ANNONSE

STOKE - CHELSEA 1-2

Chelsea måtte vente lenge på avgjørelsen, men Gary Cahill sikret Chelsea 2-1-seieren like før slutt på Britannia Stadium mot Stoke. Antonio Contes menn har nå 13 poeng ned til Tottenham på andreplass.

Ligalederne tok ledelsen i den første omgangen ved Willian før Gary Cahill gav vekk straffespark i samme omgang. Like før pause hamret Jonathan Walters inn utligningen.

Straffen så kanskje litt streng ut, slik poengtert av England-legenden Gary Lineker på Twitter.

Stoke have equalised with the softest penalty I've seen in eons. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 18, 2017

I TV 2-studio var både Erik Thorstvedt og Petter Myhre enige om at Cahill tråkket Jonthan Walters på hælen, og at straffesparket var korrekt i dømt. Likevel skulle Cahill ta siste stikk.

For i det 87. minutt ramlet ballen ned til England-stopperen som hamret ballen i mål for Antonio Contes menn. Dermed kunne Chelsea juble for nok en trepoenger i den engelske toppdivisjonen. Stoke, på sin side, blir værende på niendeplass etter dagens tap.

Krig



Chelsea kom best i gang på Britannia Stadium, men med et Stoke som jaget på for å stresse ligalederne. Antonio Contes menn måtte klare seg uten en skadet Eden Hazard denne lørdagen.

Uten sin belgiske superstjerne var det likevel en brasiliansk trollmann som steg frem. Og i det 13. minutt klarte Willian å lure et frispark fra spiss vinkel forbi Lee Grant i Stoke-buret.

En av de store temaene i den første omgangen var den evige krangelen mellom Diego Costa og Stoke-forsvaret. Ryan Shawcross, Bruno Martins Indi og Phil Bardlsey byttet alle på å terge den spanske kraftspissen.

I TV 2-studioet var Erik Thorstvedt klar på at dette var bevisste handlinger fra Stoke-gutta.

- Definitivt, dette er bevisst. Det er en viss underholdningsverdi, men mye som skjer er langt over streken. Costa har et dårlig rykte og gjør mye stygt, men får ekstremt mye i mot seg. Foreløpig har dette vært en krig mot Diego Costa, sa Thorstvedt.

Martins Indi så ut til å kunne vinne den krigen da han stanget ballen i mål på corner i det 33. minutt. Dessverre for Stoke var Saido Berahino aktiv i spillet fra sin offsideposisjon, og målet ble korrekt avvinket for offside.

Bare fire minutter etterpå skulle dommeren blåse i favør de stripete på Britannia. For da Gary Cahill dyttet over Jonathan Walters var dommer Anthony Taylor sikker i sin sak og pekte på straffemerket.

Fra elleve meter gjorde Walters ingen feil da han hamret ballen forbi Thibaut Courtois i Chelsea-målet, og utlignet for Stoke kort tid før pause.

Kampen mellom Costa og Stoke-forsvaret ville ignen ende ta i den første omgangen, men i Costas frustrasjon falt ballen til Pedro i det 42. minutt. Den tidligere Barcelona-kantspilleren fikk både én og to sjanser foran mål, men banket ballen godt over Grants mål.

Dermed kunne Taylor blåse de to lagene på Britannia Stadium til pause på stillingen 1-1.

Cahill slår tilbake



Chelsea slet virkelig med å komme seg til store sjanser i den andre omgangen med et kompakt hjemmeforsvar. Bakover fortsatte Chelsea å være bunnsolide.

De blåkledde måtte vente til det 65. minutt før de virkelig fikk satt en støkk i hjemmelaget. Marcos Alonso fikk testet skuddfoten på dødball, og skrudde ballen kontant i tverleggeren bak Grant.

Det virket tidvis som det var distanseskuddene som kunne virke avgjørende, for kun minuttet etter testet Nemanja Matic venstrefoten. Denne gangen var Grant sikker.

Av angrepsspillere var det likevel Pedro som så giftigst ut for Chelsea. I det 76. minutt var han på ny veldig nære ved å gi Chelsea-ledelsen. På ny var Grants lanke i veien.

Stoke trykket på skikkelig mot slutten av kampen, men hverken Jonathan Walters eller Ramadan Sobhi klarte å få trykket skuddene sine på Courtois' mål.

Der Stoke misset på sine sjanser skulle Chelsea jobbe inn en scoring. David Luiz headet ballen mot mål i det 87. minutt, og Eric Pieters fikk ikke klarert lengre enn til Cahill.

Den engelske midtstopperen gjorde opp for straffen han gav bort i den første omgangen, og hamret Chelsea i føringen. Flere scoringer skulle det heller ikke bli på Britannia Stadium.

Dermed har Chelsea en 13-poengsluke ned til Tottenham på andreplass i Premier League. Stoke blir værende på niendeplass etter dagens tap.