Se høydepunktene fra Montreal Canadies - Calgary Flames i videovinduet over.

Det ble ikke åtte seire på rad for Montreal Canadiens. I stedet gikk laget på en smell og tapte 5–0 i Calgary.

Andreas Martinsens nye lag var inne i en god periode, men torsdag var det altså over. Da de reiste fire provinser og to tidssoner vestover for å møte Calgary Flames, var det hjemmelaget som tok kontroll fra start. Etter litt over sju minutter satte Mark Giordano inn det eneste målet i første periode. 1–0 til Calgary.

I andre periode trengte Michael Stone omtrent like lang tid før han fikk nettkjenning. Etter et kvarter var det Sean Monahans tur, og etter ham gikk det bare 26 sekunder før Michael Ferland sendte Flames opp i 4–0.

Johnny Gaudreau satte strek da han tegnet seg på scoringslisten med snaut fire minutter igjen av kampen, som altså endte 5–0 i hjemmelagets favør.

Norske Martinsen fikk 13 minutter på isen i møtet mellom de to canadiske NHL-lagene. Han satte ingen spor etter seg i statistikken denne gangen – verken på scoringslisten eller blant utvisningene.

(©NTB)