Carlsen klar for nye utfordringer i Doha

Den norske sjakkverdensmesteren Magnus Carlsen må finne seg i å bære favorittstempelet når både VM i hurtig- og lynsjakk skal avgjøres i Qatar i romjulen.

Det var nettopp i hurtigsjakk at Magnus Carlsen klarte å overliste utfordreren Sergej Karjakin i kampen om VM-tittelen i klassisk sjakk etter at de to sto likt etter de tolv VM-partiene.

Da VM-tittelen var sikret mot Karjakin i New York dro Carlsen & co. på ferie. Hvor han har vært - og hvordan han har forberedt seg - er det ikke mange som vet.

Carlsen er regjerende mester i hurtigsjakk fra Berlin i fjor, men han klarte ikke å forsvare VM-tittelen sin i lynsjakken. Den var det russeren Aleksander Gristsjuk som tok seg av, mens Carlsen bare ble nummer seks.

- Selv om det er den klassiske sjakken som har mest prestisje har nok både hurtig- og lynsjakken økt i anseelse de siste årene. Alle de beste sjakkspillerne, kanskje med unntak av Fabiano Caruana, er jo med, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til NTB.

Spennende

- Det skal bli spennende å se om Magnus klarer å bli trippelmester igjen som han var i 2014. Det blir tøffe turneringer. I både hurtig- og lynsjakken er det veldig liten tenketid, og det er spillere med godt utviklet intuisjon som når langt. Det er jo dette Magnus er virkelig er god på. Jeg mener at han har en stor mulighet, sier Bae.

Det er 120 spillere i klassen for menn som skal utkjempe flere hundre partier for å kåre vinneren. Spillere med over 2500 poeng på rankingen får delta. Ved siden av Carlsen skal også Simen Agdestein, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen være med i Doha.

I hurtigsjakk starter spillerne med 15 minutter på klokken, og det gis 10 sekunder i tillegg per trekk. VM spilles i 21 runder over tre dager.

I lynsjakken er det bare 3 minutter på klokken og det gis 2 sekunder ekstra per trekk. Turneringen avgjøres over 15 runder gjennom to dager.

Hele VM på NRK

I begge turneringene er det såkalt sveitsisk turneringsoppsett som gjelder. I den første runden er det trekning, men utover i turneringen møter spillerne hele tiden motstandere som stort sett står med like mange poeng som deg selv.

NRK skal sende direkte fra alle fem dagene i romjulen. Det blir fem-seks timer med sjakk hver eneste dag.

