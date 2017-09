CAS behandler ankesak om Bolt-gull i november

Ankesaken mot sprinteren Nesta Carter, som kan ende med at Usain Bolt får tilbake sitt niende OL-gull, skal behandles i Idrettens voldgiftsrett i november.

Bolt og resten av det jamaicanske laget på 4x100 meter ble fratatt sitt OL-gull fra sommerlekene i Beijing i 2008 etter at Nesta Carter testet positivt på et forbudt stoff.

Den positive prøven var et faktum etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) re-testet en rekke av dopingprøvene som ble avlagt under lekene for ni år siden.

Carters dopingprøve inneholdt spor av det forbudte stoffet methylhexaneamine.

Jamaicaneren har klaget diskvalifikasjonen til CAS, og nå er det klart at saken kommer opp i idrettsdomstolen i Lausanne 15. november. En endelig dom er ventet noen uker seinere.

Michael Fraser og Asafa Powell utgjorde resten av det jamaicanske laget.

