Casemiro senket Athletic

ANNONSE





Se alle målene fra Athletic Club - Real Madrid i videovinduet over.

Real Madrid tok en viktig 2-1-seier borte mot Athletic Bilbao i La Liga lørdag. Casemiro ble matchvinner for gjestene.

Real Madrid holder fortsatt unna for Barcelona i kampen om serietittelen. Lørdag sendte franske Karim Benzema Real i føringen på bortegress etter 25 minutters spill. Aritz Aduriz utlignet for vertene etter 65 minutter, men tre minutter etter dukket midtbanemannen Casemiro opp og ble matchvinner for Real.

Hovedstadslaget kunne dermed reise fra Baskerland med tre poeng i sekken. Real topper serien med 65 poeng, fem poeng foran Barcelona. Katalanerne tar imot Valencia på Camp Nou søndag, men vil etter den kampen ha spilt en kamp mer enn Real. Tabelltreer Sevilla gjester tabellfirer Atlético søndag. Sevilla har åtte poeng opp til Real, men Real vil ha en kamp til gode også på Sevilla og Atlético.

Tidligere lørdag spilte Eibar og Espanyol 1-1. Hjemmelaget Eibar tok føringen ved Kike, men José Manuel Jurado utlignet etter 50 minutter. Dermed ble det poengdeling. Eibar på 8.-plass har 41 poeng, mens Espanyol på plassen bak har 40 poeng.

Senere lørdag spilles Alavés – Real Sociedad og Betis – Osasuna. Resultatene der vil ikke påvirke tetstriden.

(©NTB)