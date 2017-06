Spurtkanonen Mark Cavendish kan utligne Eddie Merckx' rekord over antall etappeseirer i Tour de France når årets utgave sykles i gang.

Briten er kun fire etappeseirer unna Merckx' rekord på 34.

Cavendish har kjørt få ritt denne sesongen som følge av sykdom, men sier han ikke kunne droppe verdens mest prestisjefylte sykkelritt.

- Som det har blitt sagt, har det vært noen vanskelige måneder for meg med sykdommen som satt meg tilbake tidligere i sesongen, sier 32-åringen.

- Til tross for dette, samt mangelen på syklede ritt, har jeg jobbet utrolig hardt både for å sørge for at jeg ble bra etter sykdommen, men også for å bygge opp formen til starten av Tour de France.

Hittil i karrieren har han 30 etappeseirer i Tour de France.

Cavendish har slitt med kyssesyken store deler av årets sesong, men var med på lista da Team Dimension Data presenterte det endelige laguttaket mandag.

Med Cavendish klar for å spurte om nye triumfer, blir Edvald Boasson Hagens rolle i laget trolig mer konsentrert mot kuperte og hardere etapper.

Nordmannens plass blant det sørafrikanske lagets Tour de France-ryttere har vært udiskutabel i lang tid.

Cavendish sier han mest sannsynlig ville hatt en annen innstilling om det ikke var Tour de France som var målet.

- Jeg føler jeg skylder både meg selv, laget, våre sponsorer og touren i seg selv for hva dens historie og hva den står for, å stille.

Årets utgave av det franske Grand Tour-rittet starter 1. juli med en kort tempoetappe i Düsseldorf, Tyskland.

(©NTB)

We have just announced our team for the 2017 @LeTour, for full details head on over to our mobile app: https://t.co/JIJZ6BSpbN 🖐 #DoYourPart pic.twitter.com/XhmlCAuiKm