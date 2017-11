Cecilia Brækhus må møte Layla McCarter - ellers mister hun et av tittelbeltene

Amerikaneren har krav om å være Brækhus' neste utfordrer for IBF-beltet.

Det ser ut til at amerikanske Layla McCarter blir Cecilia Brækhus' neste motstander. IBF har bestemt at 38-åringen er neste utfordrer for Brækhus' VM-belte, og har krav om å gå kamp.

Skulle Brækhus velge å ikke gå kampen, så må hun gi fra seg VM-beltet hun sikret seg da hun slo kroatiske Ivana Habazin september 2014.

Brækhus forsvarte IBF-, så vel som WBA-, WBA-, WBO-, og IBO-beltene, da hun knocket ut svenske Mikaela Laurén i oktober.

Det har tidligere blitt foreslått at Brækhus kunne møte tyske Christina Hammer. Nå ser det ut til at den kampen lar vente på seg.

Må bokse for beltet



- Det har gått over to år hvor jeg har prøvd å få i stand en kamp mot Cecilia Brækhus. Jeg forstår at hun tjener mye penger fra de nordiske supporterne. Vi har snakket med promotøren hennes tidligere, og vi er i prosessen ved å sende et offisielt brev til IBF om at vi vil ha tittelkampen, sier Layla McCarter ifølge nettsiden theprizefighter.com.

Hun skal ha blitt informert fredag at hun er den neste som har krav til å utfordre «The First Lady» for IBF-beltet.

- Formannen i IBF, Lindsay Tucker, ringte meg for å si at Layla er først i rekken, og den som har kravet. Brækhus må ta kampen dersom hun vil holde på beltet, sa trener og manager for McCarter, Luis Tapia, til samme nettsted.

Les mer: Hammer slår tilbake mot Brækhus-påstander

Jobber med Cyborg



Til Dagbladet sier Brækhus at hun ikke er i mot å møte McCarter.

- Jeg har veldig lyst på denne kampen. Og at den helst skal gå i Las Vegas. Vi går i forhandlinger med Mayweather Promotions og Showtime etter at jeg kommer hjem fra ferie, sier Brækhus til avisen.

Hun understreker også at hun fortsatt vil møte UFC-stjernen Cris Cyborg, og at det jobbes mot å få den kampen på plass også.

McCarter sier selv til theprizefighter at hun gjerne vil møte Brækhus i USA, og ser frem til kampen. Hun er ubeseiret siden 2007, og har funnet femten kamper på rad.

Hun står med totalt 38 seire, 13 tap og fem uavgjort i sin karriere. Hun debuterte som proff i 1998.

- Sjanseløs

Brækhus vant sin forrige kamp mot svenske Mikaela Laurén på knockout. På pressekonferansen etter oppgjøret fortalte svensken at hun tror McCarter er sjanseløs mot Brækhus.

- Nei, Gud, nei. Hun har ikke den styrken. Hun er for liten. Er ikke hun også eldre enn meg. Jeg tror ikke hun har det i seg. Jeg tror hun kan gjøre en god fight mot Cecilia fordi hun er såpass rutinert, men jeg tror ikke hun er god nok til å slå Cecilia, sa Laurén til Nettavisen.

- Jeg tror det er vanskelig å slå Cecilia. Hun har kanskje bare to kamper igjen i seg. Hun håper vel på en stor fight mot Cyborg, men den kommer hun til å vinne lett. Hun kommer også til å vinne lett mot McCarter, uttalte svensken.

