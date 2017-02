Cecilia Brækhus slet med å klare innveiingen

ANNONSE

OSLO SPEKTRUM/GRENSEN (Nettavisen): Cecilia Brækhus var forsinket til innveiingen før fredagens boksemøte mot svenske Klara Svensson.

Da 30 minutter var passert, og det ikke var noe tegn til den norske boksestjernen, begynte ryktene om at hun slet med å klare vektkravet å versere.

Etter at Klara Svensson hadde veid inn og blitt introdusert av den legendariske ringannonsøren Michael Buffer, lurte alle i lokalet på hva som foregikk.

Vekten ble fjernet fra scenen, og Brækhus ble veid inn bak lukkede dører.

Tittelholderen klarte til slutt vekten og kom deretter ut og forklarte pressen hva som hadde skjedd.

FORSINKET: Pressen måtte vente lenge på å få møte Cecilia Brækhus under torsdagens innveiing.

- Jeg måtte kaste klærne og hadde ikke lyst til å gjøre det foran masse folk. Det er ikke mer dramatisk enn det, sa Brækhus til Nettavisen.

35-åringen fortalte at hun veide inn på en badevakt som viste en kilo for mye på hotellet og at hun dermed måtte begynne å kutte vekt i siste liten.

- Badevekta viste at jeg måtte av en kilo, og så et halvkilo ekstra igjen. Vi har tatt av litt vekt, men det er greit. Vi har brukt hele dagen og gjort dette på en fornuftig måte. Det er viktig å ta vekten på en fornuftig måte i stedet for å stresse for å gjøre alle fornøyde. Det viktigste er helsen, sa Brækhus til Nettavisen.

LUKKEDE DØRER: Brækhus' manager Morten Andreassen forklarte hvorfor mesteren var forsinket.

Morten Andreassen, Brækhus' manager, mener at selv om alt ikke gikk etter planen, skjedde alt etter boka og ingenting utenfor regelverket.

- Dette har ikke gått helt etter planen. Det er anledning i regelverket for å gjøre en slik innveiingen privat. Enten hvis man må kle av seg såpass mye at man føler seg ukomfortabel, eller er såpass dehydrert at man ikke føler seg i form. Her var vi nok i risiko for at begge kanskje måtte skje, sa Andreassen til Nettavisen.

Utfordrer Klara Svensson var ikke spesielt fornøyd med mesterens oppførsel og valg å om veies inn bak lukkede dører.

- Dette er urprofesjonelt og respektløst ovenfor alle involverte. Ikke bare for meg, jeg driter i det. Så lenge hun kommer i morgen, sa Klara Svensson til Nettavisen.

MISFORNØYD: Klara Svensson likte dårlig å vente på Cecilia Brækhus.

Svensson sier hun aldri har opplevd lignende i sin karriere.

- Det er dårlig for hennes eget navn. Jeg har aldri opplevd lignende, sa Svensson.

Brækhus brydde seg ikke nevneverdig om kritikken fra sin svenske motstander.

- Klara Svensson og hennes team er alltid misfornøyde med noe, så det er jeg vant med. Det var jo litt trist at jeg ikke stod der for de som hadde møtt opp. Men igjen, helsen er det viktigste, sa Brækhus til Nettavisen.

En annen som mente at dagens seanse var litt utenom det vanlige var promotør Nisse Sauerland.

- Dette er litt rart fra Cecilia. Vanligvis klarer hun vekta uten problemer. Det er litt uprofesjonelt, sa Sauerland som tidligere har promotert Brækhus.

- Det er jo litt trist. Vi har den legendariske Michael Buffer her, alle vil se en stor opplevelse, men dette blir jo den opplevelsen som aldri skjedde. Vi vil jo se de gå ansikt til ansikt. Jeg synes jo synd på dere i pressen også, sa Sauerland.

Kampen går av stabelen fredag kveld og kan sees på Viaplay pay-per-view. Det koster 199 kroner for de som allerede har abonnement og 299 for de som ikke har det.