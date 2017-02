Celina reagerte på politisk banner: - Prøvde å rive det ned

ANNONSE

Drammensgutten Bersant Celina ble utsatt for politisk hets fra tribunen søndag kveld. Det var under oppgjøret mellom FC Twente og Feyenoord at en seksjon av Twente-supporterne dro frem et banner med budskapet «KOSOVO IS SERBIA».

- Serbia ønsker ikke å anerkjenne oss som en egen stat. De vil heller ikke akseptere våre landslag i fotball, sier Bersant Celina til Nettavisen, og forteller at banneret gjorde han sint og såret.

Etter å ha sett banneret på tribunen tok han saken i egne hender for å få det ned fra tribunen. Celina er født i Kosovo, men flyttet til Drammen da han var to. Han står med landskamper for Kosovos a-landslag, og er i dag på utlån i Twente fra storklubben Manchester City.

- Jeg tror dette var et forsøk på hets mot meg. Det første jeg tenkte er at jeg måtte bort dit og få det ned. Så jeg gikk bort dit alene og prøvde å rive det ned. Jeg var veldig sint og skuffet, sier Celina.

Saken fortsetter under bildet

Mag dit spandoek eigenlijk wel in een voetbalstadion? " Kosovo is Serbia" #dtv #twefey pic.twitter.com/DqWqEJ5o9U — Robbert met Dubbel B (@RobbertMeeder) February 5, 2017





Betent



Statsviter og Balkan-ekspert Karsten Riis sier at han kan forstå Celina sin frustrasjon da konflikten mellom Kosovo og Serbia fortsatt pågår.

- Han reagerer nok sterkt fordi dette er en pågående konflikt. Mange har anerkjent Kosovo som selvstendig stat, men ikke Serbia. Kampen fortsetter hele tiden, og det er veldig betent mellom Kosovo og Serbia, sier Riis til Nettavisen.

Celina sonet karantene pga rødt kort i forgående ligakamp, og forteller at han ikke fikk sett lagets første omgang. Dette fordi han var i full krangel med supporterne for å få ned banneret.

- Det var mange kosovo-albanere som ble drept under krigen. Det var mange som fikk ødelagt livene og hjemmene, inkludert min egen familie, forteller Celina.

Kosovo og Serbia har fortsatt et anstrengt forhold. På 90-tallet ble konflikten mellom den albanske folkningen og serbiske myndigheter opptrappet. I mars 1999 startet NATO sin bombekampanje.

Saken fortsetter under bildet

Don't get me wrong, I love our fans. We have the best fans in this country! 🔴 But I have NO RESPECT for what some INDIVIDUALS did today. — Bersant Celina (@BersantCelina) February 5, 2017





Vanskelige forhold



Frem til 2008 var Kosovo formelt ansett som en serbisk provins, til tross for at den kosoviske nasjonalforsamlingen vedtok nasjonen som uavhengig og selvstendig. I 2013 ble Serbia og Kosovo enige om et forsøk på å opprette normale forholdene de to landene i mellom.

Riis forteller likevel at ting går sakte i forsøket på mulig normalisering de to landene i mellom.

- Det går tregt og er vanskelig. EU har forhandlet frem en avtale der man ikke har trengt å anerkjenne, men der man likevel fokuserer på en del praktiske ting for serbiske kommunene i Kosovo som går på f.eks å få mer autonomi, sier Balkan-ekspert Riis.

I dag har 108 av FNs 193 formelt anerkjent Kosovo som suveren stat, Kosovo er i dag ikke en del av FN. I 2016 ble Kosovo godtatt både i UEFA og FIFA.

Ikke Twente-supportere



Selv om dette banneret steg frem blant Twentes supportergruppe forteller Celina at han ikke tror det var supporterte som brakte frem banneret på tribunen.

- Jeg har fått en beklagelse på vegne av både supporterne og klubben. Jeg har ingen idé om hvem som gjorde dette, men jeg tror ikke de har noe med FC Twente å gjøre, sier Celina.

Riis forteller at det ikke er uvanlig at slike hendelser skjer på sportsarenaer, og at fotballen har vært sted for politiske budskap tidligere.

- Det er gjerne på fotballbaner dette skjer. Man hadde episoden mellom Albania og Serbia der det kom et tilsvarende banner og påfølgende bråk. Det går gjerne litt hardere for seg, og fotballsupportere uttrykker gjerne litt mer sjåvinistiske holdninger, sier Riis.