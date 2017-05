Champions League-drømmen røk for Arsenal

ANNONSE

ARSENAL - EVERTON 3-1

Arsenal slo Everton 3-1 hjemme på Emirates i årets siste kamp, men går faller vekk fra topp fire-plassering denne sesongen. Liverpool vant nemlig 3-0 hjemme mot Middlesbrough. Dermed blir det ingen Champions League-fotball på Emirates til neste sesong.

Héctor Bellerin, Alexis Sánchez og Aaron Ramsey stod for målene, før Romelu Lukaku reduserte. Seieren til tross, det var andre ting som gjorde at det er grunn for bekymring for Arsenal.

Etter 15 minutter ble Laurent Koscielny sendt i garderoben med direkte rødt kort, mens Gabriel måtte bæres av banen kort tid ut i den andre omgangen. Med Shkodran Mustafi ute meds skade er det plutselig ikke mange forsvarere igjen før neste ukes FA-cupfinale mot Chelsea.

- Det er en litt merkelig situasjon, egentlig. Koscielny setter alt på ett kort og det er en helt ufarlig situasjon, han er jo nærmere mål selv. Han mister rett og slett hodet i en tiendedel, sa Petter Myhre i TV 2s studio etter kampen.

Som nevnt betyr de tre poengene lite for Arsenal og Wenger som ender på femteplass denne sesongen. Det betyr direkte inngang til Europa League neste sesong. De møter Chelsea i FA-cupfinalen neste helg.

- Det er frustrende å ikke komme blant topp fire. Det var ett poeng som skilte oss til slutt. Totalen er uansett ganske god om vi ser dette over flere år. Vi gjorde vår jobb til slutt, og var gode med ti mann i dag, sa Arsenal-trener Arsene Wenger til BBC etter kampen.

Heller ikke Everton endrer stort på sin posisjon. De blir værende som nummer syv i ligaen i år, og stoppet på 61 poeng sesongen 2016/2017.

- Dette var ikke godt nok. Vi så i dag hva vi trenger til neste sesong. Vi må må være mer produktive uten ballen. Det er forskjellen mellom oss og Arsenal, sa Everton-trener Ronald Koeman til BBC etter kampen.

Nederlenderen bekreftet også ovenfor den engelske mediastasjonen at klubben vil om kort tid snakke ut om Ross Barkleys situasjon.

- Jeg skal snakke med styret i morgen, og så kommer vi med en uttalelse, sa Koeman om situasjonen.

Scoringer og rødt kort



Allerede etter to minutter var Arsenal nære jubel da Alexis Sánchez' herlige pasning fant en fremmadstormende Héctor Bellerin. Spanjolens innlegg var godt, men Danny Welbeck fikk ikke vridd forsøket på mål.

Jubelen skulle uansett sitte løst i veggene på Emirates Stadium få minutter senere da Özils innlegg, på vanvittig miss, ble misset av Welbeck. Engelskmannens grusomme ble uansett til en flott målgivende for Bellerin som dunket ballen i mål.

Et kvarter ut i kampen ble det likevel litt stille på Emirates. For etter Laurent Koscielnys horrible takling på Enner Valencia brukte ikke dommer Michael Oliver langt tid på å fiske frem det røde kortet.

Arsenal, som da måtte avslutte kampen med kun ti mann, lot ikke det stoppe dem. Etter nesten halvtimen spilt skulle nemlig vondt bli verre for de blå fra Merseyside.

Granit Xhakas skudd tok en styring og endte hos Welbeck. Hele Everton-forsvaret hylte på offside, men dommeren flagget nede. Hans pasning fant Sánchez som enkelt kunne doble Arsenals ledelse.

Kun fire minutter senere var Sánchez nære på igjen, mens hans frispark fra skrått hold ble klasket unna av Joel Robles, som voktet Everton-målet denne søndangen.

Mot slutten av omgangen våknet Everton litt mer, og i det 38. minutt fikk Romelu Lukaku en merkelig sjanse. Valencias avslutning stoppet nemlig i beina på en Arsenal-spiller og Lukakus taklingsforsøk tok veien mot mål. Petr Cech var kjapt nede og fikk avverget.

Lukaku, som jakter toppscorertittelen i Premier League denne sesongen var igjen nære like før pause. Mason Holgates innlegg var godt, og Lukakus heading hadde fin retning. Igjen var Cech patent.

Dermed kunne Arsenal smile bredest med en 2-0-ledelse etter de første 45 minuttene på Emirates Stadium.

Skade og redusering



Den andre omgangen startet ikke på perfekt vis for Arsenal, for allerede i det 52. minutt måtte Gabriel Paulista ut på båre etter å ha falt forkjært etter en takling.

Vondt skulle bli verre for Arsenal. I det 57. minutt pekte dommer Oliver på straffemerket etter at Nacho Monreal, på klønete vis, slo ballen vekk med hånden. Lukaku ladet venstreslegga og hamret inn sitt 25. seriemål denne sesongen.

Begge lag så ut til å slite foran mål etter Lukakus straffe, og tempoet senket seg veldig. Det vitnet om to lag som begge forstod at sesongen nærmet seg slutten.

I det 75. minutt ble Özil likevel spilt herlig igjennom og burde punktert kampen. Robles var kjapt ut og fikk stoppet tyskeren fra å finne nettmaskene.

Welbeck stanget og stanget, men slet virkelig med å finne målet. I det 86. minutt klarte han ikke å få hodet på mål. Dermed rullet ballen vekk for den tidligere Manchester United-spissen også denne gangen.

Aaron Ramsey fikk æren av å score årets siste mål på Emirates da han elegant plasserte ballen i Robles' lengste kryss inn i den tillagte tiden. Kampen endte 3-1 på Emirates.