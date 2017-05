Chelsea én seier unna ligatittelen da Middlesbrough rykket ned

ANNONSE

CHELSEA - MIDDLESBROUGH 3-0

Det ble en følelsesladet kveld på Stamford Bridge da hjemmelaget Chelsea beseiret Middlesbrough 3-0. For nå er Antonio Contes menn kun én seier unna å ta hjem ligatittelen.

Scoringer av Diego Costa, Marcos Alonso og Nemanja Matic gjorde at hjemmesupporterne kunne smile bredt på vei hjem denne kvelden. For Middlesbrough kunne nok ikke ting blitt stort verre.

Dagens tap betyr nemlig at deres tilværelse i Premier League er over for denne gang. Med kun to kamper igjen i den engelske toppdivisjonen er det nå umulig for de rødkledde å klatre opp på sikker plass.

Chelsea suser fra Tottenham i kampen om Premier League-gullet. Dagens seier betyr at mesterne fra 2014/2015-sesongen ligger syv poeng foran London-rivalene sine. Seier mot West Bromwich på fredag sikrer dem deres sjette engelske ligatittel.

- Nå er vi nære, men vi må gå ett steg til. Jeg synes vi gjør en fantastisk jobb, og nå må vi få en seier til slik at vi kan feire at vi har oppnådd et fantastisk mål, sa Chelsea-trener Antonio Conte til SkySports etter kampen.

For Steve Agnew og hans Middlesbrough er dette enden på Premier League-visa. Med 28 poeng etter 36 kamper spilt er det rett og slett umulig å ta igjen Swansea (35 poeng) med kun to kamper igjen. Dermed tar de følge med Sunderland ned til Championship.

- Akkurat nå er stemningen i garderoben veldig følelsesladet, det er veldig stille, veldig forbannet, veldig skuffet. Det er mange ord som kan beskrive hvordan det er i garderoben nå, men til syvende og sist så har dette vært en skuffende aften for oss, sa Middlesbrough-trener Steve Agnew til TV 2 etter kampen.

Totaldominans



Den første omgangen skulle kun handle om et lag da Chelsea kjørte over Middlesbrough etter alle kunstens regler. Allerede etter minuttet spilt burde nok hjemmelaget ha tatt ledelsen.

For da Cesc Fabregas' herlige pasning fant Marcos Alonso var det kun tverleggeren, og en sterk neve fra Middlesbrough-keeper Brad Guzan som stoppet spanjolen fra å finne nettmaskene.

Middlesbrough så tidvis helt paralyserte ut, og tilbød lite offensivt på Stamford Bridge den første omgangen. Det gjorde at Chelsea enkelt kunne beleire Boro-boksen.

Etter 17 minutter burde Fabregas selv ha gitt Chelsea ledelsen da Eden Hazard spilte spanjolen helt fri på drøye 20 meter. Den tidligere Arsenal-kapteinen klarte på merkelig vis å sette ballen utenfor.

Kun tre minutter senere var Hazard på farten igjen da han isolerte Fabio ute på venstresiden. Innlegget ble slått rundt den brasilianske backen, og det var kun marginer som gjorde at Diego Costa ikke rakk frem, og fikk hamret ballen i mål.

I det 23. minutt skulle ingen stoppe Costa. På ny var det Fabregas som slo en herlig pasning, og heller ikke denne gangen kunne Fabio gjøre noe som helst. Ballen endte hos Costa som enkelt kunne bredside ballen forbi Guzan, og gi serielederne 1-0.

Chelsea dominerte banespillet, og Middlesbrough hang rett og slett ikke med. Det var derfor ikke overraskende at Chelsea skulle bite fra seg nok en gang før pause.

For i det 34. minutt var det César Azpilicueta som fikk vippet ballen inn i boksen, og denne gangen skulle ikke Alonso gjøre noen feil. Ballen smatt gjennom beina på Guzan, og fant veien inn i mål.

Dermed kunne Chelsea gå jublende inn i garderoben. Serielederne ledet 2-0 etter de første 45 minuttene på Stamford Bridge mot Middlesbrough.

- De må be til Gud, det er strengt tatt det eneste de kan gjøre. Tre mål i den andre omgangen? Houdini hadde blitt stolt, sa Trevor Morley i TV 2s studio om hva Middlesbrough måtte gjøre for å slå tilbake mot Chelsea.

Hovmester Fabregas



Til tross for eventuelle bønner, så fortsatte Chelsea sin overkjøring også i den andre omgangen. I det 52. minutt skulle Alonso ha hatt sitt andre mål for kvelden.

Pedro spilte venstrebacken herlig igjennom som hamret ballen inn foran mål. Det ble en slags blanding av et skudd og pasning, men dessverre for de blå så rakk ikke Costa frem.

I det 55. minutt var Fabregas nær ved å få sin fortjente scoring. Spanjolen hamret til på halv volley, og skuddet tok en styring i Ben Gibson. Guzan var utslått, men heldigvis for Middlesbrough rullet ballen utenfor mål.

I det 65. minutt skulle Chelsea igjen finne veien igjennom det tidvis porøse Middlesbrough-forsvaret. På ny var det Fabregas som var hovedmester.

For denne gangen vippet spanjolen ballen igjennom til Nemanja Matic, og den serbiske midtbanegiganten gjorde ingen feil da han hamret beina mellom beina på Guzan. Dette var den tredje scoringen denne kvelden som gikk mellom beina på den amerikanske keeperen.

- Du finner ikke et kjøpesenter i hele Europa som har samme åpningstider som rommet mellom beina på Brad Guzan, sa Kasper Wikestad fra TV 2s kommentatorplass, som ikke var veldig imponert over Guzan.

Fabregas' assist var spanjolens ellevte denne sesongen. Det betyr at 30-åringen blir den første spilleren til å ha ti eller flere målgivende pasninger i seks ulike sesonger.

https://twitter.com/Squawka/status/861678203668221955

I det 77. minutt var det likevel Diego Costa som spilte rollen som hovmester da han serverte Pedro en herlig ball på vei gjennom feltet. Den tidligere Barcelona-vingen hamret ballen godt over Guzans mål.

Guzan skulle likevel rette opp inntrykker litt da han i det 79. minutt vartet opp med en herlig benparade. Victor Moses' skudd var hardt, men Guzans reaksjonsredning var tatt helt fra øverste hylle.

Dessverre kom redningen litt i det seneste laget for Middlesbrough, for denne kvelden på Stamford Bridge tilhørte Chelsea. Med 3-0 er Antonio Contes menn nå én seier unna Premier League-trofeet.

Tapet i dag betyr at Middlesbrough blir det første laget som tar følge med Sunderland ned til Championship. Dermed ble det kun med den ene sesongen på øverste nivå for Boro.