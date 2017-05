ANNONSE

WEST BROMWICH - CHELSEA 0-1



Chelsea kan feire sin sjette ligatittel etter å ha beseiret West Bromwich 1-0 på The Hawthorns fredag kveld. Michy Batshuayis scoring i det 82. minutt ble tungen på vektskålen.

Han hadde kun vært på banen i fem minutter da César Azpilicueta fant han inne i boksen. Og Chelsea-reserven gjorde ingen feil da han sendte supporterne til himmels med få minutter igjen på klokka.

Målet er Batshuayis andre i Premier League, og hans første siden august. Det er nok også det viktigste målet han har scoret i sin karriere.

Michy Batshuayi scores his 2nd PL goal and 1st since August 20. All 18 of his PL apps have been as a substitute #PL #WBACHE pic.twitter.com/FnONTsoH2S — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 12, 2017

Antonio Contes menn holdt stand, sikret seg de tre poengene de trengte, og kan strekke hendene i været. Chelsea er Premier League-mestere 2016/2017.

- Dette er det nydelige med fotballen. En spiller som ikke har spilt mye, og så scorer han seiersmålet og vinner mesterskapet. Fotball er faen meg utrolig, sa Chelseas Cesc Fabregas til SkySports etter kampen.

Med 87 poeng er det nemlig hele ti poeng ned til Tottenham. Det betyr at rivalene fra London, med tre kamper igjen, rett og slett ikke kan ta igjen Chelsea på toppen av den engelske toppdivisjonen.

- Tusen, tusen takk! Dette er en fantastisk bragd for spillerne. Jeg takker dem for deres engasjement og arbeidskapasitet. De har vist meg en fantastisk innstilling mot å gjøre noe stort denne sesongen. Etter denne seieren må vi være glad, vi må være fornøyde, sa Chelsea-trener Antonio Conte til SkySports.

Chelseas Twitter-konto passet på å legge ut en video av stemningne i Chelsea-garderoben da Conte kom inn.

Tapet betyr at West Bromwich blir værende på 8. plass i Premier League med 45 poeng, og to kamper igjen denne sesongen.

AVGJØRELSEN: Michy Batshuayis mål ble kampens eneste, og dermed er Chelsea seriemestre.





Tøft og kompakt



Allerede etter et minutt var West Bromwich nære på å stikke kjepper i hjulene for Chelseas gulldrøm. Et innlegg mot store, sterk Salomon Rondón ble headet mot mål, men Chelsea-keeper Thibaut Courtois fikk stoppet muligheten.

Chelsea dominerte mye av banespillet innledningsvis, men det var tydelig at de møtte et West Bromwich-lag som ikke ønsket å se London-laget feire seriegull på deres hjemmebane.

Et kompakt og solid West Bromwich-lag virket nemlig mer positive på dødballer og kontringer, men Antonio Contes menn, slik som tidligere denne sesongen, var gode bakover.

I det 33. minutt burde muligens Chelsea ha tatt ledelsen da Eden Hazard endelig fant seg en flekke rom og fikk vendt unna West Bromwich-forsvaret.

Han fikk lagt ballen ut til Francesc Fabregas, som fikk både tid og rom til å hamre ballen mot West Bromwich-målet. Skuddet var godt, men seilet like utenfor Ben Fosters lengste stolpe.

Selv om West Bromwich ikke fant veien til nettmaskene, eller skapte det aller meste offensivt, var deres «stå-på»-vilje nok til å imponere hjemmepublikummet.

Dette ble godt oppsummert da store deler av The Hawthorns jublet etter at Rondón vant et innkast dypt inne på Chelseas banehalvdel før de første 45 minuttene var over.

Derfor var det ingen stor overraskelse da dommer Michael Oliver sendte lagene til pause på stillingen 0-0.

Belgisk redningsmann



Om de første 45 minuttene hadde vært sjansefattig, så ville Victor Moses det annerledes tidlig i den andre omgangen. I det 47. minutt falt ballen perfekt for den nigerianske landslagsspilleren.

Han hamret til fra kanten av boksen, og tvang den engelske landslagskeeperen Foster ut i full strekk.

Chelseas sendte omsider veldig mange spillere fremover i banen, hvilket åpnet opp rom bakover. I det 70. minutt var West Bromwich nær ved å utnytte dette til det fulle.

For Salomon Rondón vendte enkelt vekk fra David Luiz og suste alene mot Courtois i Chelsea-buret. Heldigvis for Chelsea hadde César Azpilicueta oppfattet situasjonen tidlig og fikk avverget til hjørnespark like før venezuelaneren fikk avsluttet på mål.

Kun to minutter senere var West Bromwich på farten igjen da Rondón, Jake Livermore og Nacer Chadli kombinerte nydelig på en kontring inne i Chelsea-boksen.

Chadli fikk æren av å avslutte, men hans avslutning seilet like utenfor Courtois' lengste stolpe.

Innbytterne skulle vise seg å ha en kjempeeffekt på kampen, for kun fem minutter etter at han kom innpå, så var det belgiske Michy Batshuayi som skulle skrive seg inn i alle Chelsea-hjerter.

I det 82.minutt fant nemlig Azpilicueta belgieren inne i boksen, og alene med Foster gjorde han ingen feil da han bredsidet ballen forbi Foster, og sikret Chelsea de tre magiske poengene.

Seieren betyr nemlig at det er Chelsea som er Premier League-mestere 2016/2017, deres femte Premier League-trofee. Det betyr også at Antonio Conte vinner sin første Premier League-sesong.

En flott dag for alle med hjertet i den blå delen av London.