Chelsea kjempet seg til avansement i FA-cupen

ANNONSE

WOLVES - CHELSEA 0-2

Chelsea måtte vente lenge på å få hull på byllen, men Pedro den første scoringen før Diego Costa fastsatte sluttresultatet til 2-0 like før full tid. Wolves kjempet lenge og tappert, men fant ikke veien igjennom Chelsea-muren.

George Saville burde gitt hjemmelaget en drømmestart, men hamret ballen i stolpen. Dermed ble det vanskelig for Paul Lamberts menn å komme skikkelig tilbake i kampen.

Antonio Conte og hans menn kan nå se frem til kvartfinalen i FA-cupen, samtidig som de fortsatt er suverene ledere i Premier League.

- Vi kjempet godt gjennom kampen i dag. De startet bra og gjorde det vanskelig for oss. Det å se de andre resultatene viste at det ikke kom til å bli lett, og det er et tøft sted å komme til. Vi gjorde det bra til slutt, oppsummerer Chelsea-kaptein John Terry.

FORNØYD: Chelseas John Terry kan se fremover mot kvartfinale i FA-cupen.

Stanga



Kampen på Molineux startet i fyr og flamme for hjemmelaget. Mot Liverpool scoret de i det første minutttet, og mot Chelsea var de på ny nære en tidlig scoring.

I det første minuttet fant nemlig et innlegg fra høyre veien til George Saville som stod mutters alene på straffemerket. Han fikk tid til å sikte og lade, men hamret kun ballen i stolpen for Wolves.

Etter dette skulle det gå utrolig langt mellom målsjansene der det ble tydelig at Chelsea ikke ville kunne bruke sitt velkjente kontringsspill, da Wolves lå dypt og satset fremover selv.

Cesc Fabregas styrte riktignok showet fra sin sentrale posisjonen og vartet opp med herlige spillvendinger og lekre pasninger fremover i banen for de blåkledde.

For Wolves var Hélder Costa på høyrevingen det konstante uromomentet. 23-åringen, som var like toneangivende mot Liverpool, drev Chelseas venstreside til vanvidd ved flere anledninger.

Det skulle likevel ikke lede til de største målsjansene da Chelsea, som for dagen spilte med ungguttene Kurt Zouma og Nathan Aké sammen med kaptein John Terry i midtforsvaret, fortsatte sitt imponerende forsvar.

På andresiden var Wolves' dype forsvar nok til å holde unna både Eden Hazard og Diego Costa. Sistnevnte begynte dog å nærme seg noe mot slutten av den første omgangen.

I det 46. minutt traff Willian endelig med et innlegg på den store spanjolen, som passet på å sende ballen lang opp på tribunen. Dermed var stod det målløst på Molineux etter første omgang.

Spansk redning



Det ville seg ikke for Diego Costa i starten av den andre omgangen heller. Etter timen spilt burde nok Diego Costa ha gitt Chelsea ledelsen etter å ha vridd og vendt på Wolves-forsvarere. Hans avslutning smalt i nettveggen.

Men der Diego Costa misset var Pedro mye mer presis. Etter at Fabregas på ny fikk spilt opp et godt angrep endte ballen til slutt hos Willian. På bakre stolpe så han seg ut Pedro, og spanjolen hadde få problemer med å gi Chelsea 1-0.

- Det er en fantastisk scoring. Like før stilte man spørsmål rundt forsvarsjobben til Pedro, og der setter han seg i en posisjon der han får muligheten, og scorer, sa BBC-ekspert Andy Townsend i kanalens livestudio under kampen.

Wolves kjempet på å truet Chelseas forsvarslinje ved flere anledninger. Likevel var Antonio Contes menn, naturligvis, ekstremt disiplinerte bakover. Da sier det nok seg selv at det kom til å bli vanskelig å finne en utligning.

Chelsea dro ned tempoet noe veldig mot slutten av kampen, og jobbet ballen tilbake hver gang de mistet den. Til slutt virket det litt som spruten hadde gått ut av Wolves-beina.

I det 85. minutt burde Fabregas ha fjernet all tvil da Chelsea kom på en sjelden kontring i kampen. Etter å ha blitt spilt fri av Hazard klarte Fabregas å bredside ballen godt utenfor mål.

Det lå likevel ett mål til i kampen, for like før slutt ramlet ballen ned til Diego Costa som endelig fant veien til nettmaskene. Chelsea slo Wolves 2-0.

Dermed kan Antonio Conte og hans menn glede seg til kvartfinalen i FA-cupen. Chelsea har ikke vunnet cupen siden 2012. Da ble de også trent av en italiener, nemlig Roberto di Matteo.