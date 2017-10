Christian Eriksen fikset seieren for Tottenham over Bournemouth

Det ville seg ikke for superspissen, men den danske playmakeren viste vei

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH 1-0

Tottenham skulle vente lenge på den forløsende scoringen, men vant til slutt 1-0 hjemme mot Bournemouth på Wembley.

Christian Eriksen fikk kranglet inn en scoring like etter pause, og dermed er Mauricio Pochettinos menn fortsatt med helt i toppen av årets Premier League.

En det ikke ville seg for var Harry Kane. Månedens spiller i Premier League for september fikk flere sjanser til å score, men klarte aldri å overliste Begovic.

