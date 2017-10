City filleristet Stoke i ellevill målfest

Pep Guardiolas menn vartet opp med festfotball på Etihad.

MANCHESTER CITY - STOKE 7-2

Det ble en helt ellevill fotballkamp på Etihad Stadium, som til slutt endte 7-2 til hjemmelaget Manchester City over Stoke. Gabriel Jesus (2), Raheem Sterling, David Silva. Fernandinho, Leroy Sané og Bernardo Silva tegnet seg alle på scoringslista for Pep Guardiolas menn.

Mame Biram Diouf skapte ny spenning for Stoke i andre omgang, men Mark Hughes menn klarte aldri å matche den vanvittige fotballen som City viste denne ettermiddagen.

- Det er så vakker fotball, at det nesten er vanskelig å sette ord på det. Det er et Stoke som er fullstendig utspilt! Det er profesjonelle spillere som tjener millioner på millioner, de aner ikke om de skal presse eller falle av, om de skal støte eller hva i all veden de skal gjøre. De ser ut som amatører når de møter Pep Guardiolas Manchester City i kanonslag, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad om Citys festfotball.

I studio kalte Brede Hangeland det «feige lag», mens Erik Thorstvedt hadde en annen tanke om hva Stoke nå må gjøre.

- Du bli ferdig med denne kampen, og det går nok litt på karakteren i laget og til manageren, og hvordan han klarer å løfte dem igjen. Det er en stor utfordring for Mark Hughes, for dette er å bli pissa på, sa Thorstvedt i TV 2-studioet.

Med 29 scoringer på deres første åtte kamper i Premier League, er City det første laget siden 1894/1895-sesongen til å score så mange etter kun så få kamper.

29 - Man City are the 1st top-flight team to net 29 goals in their first 8 league games of the season since Everton in 1894-95 (30). Update. https://t.co/T0KLleo0Xh — OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2017

Den vanvittige seieren betyr at Pep Guardiolas gutter forbli på toppen av Premier League, nå med to poeng ned til erkerival Manchester United, som spilte uavgjort mot Liverpool.

Stoke, på sin side, ramler hele veien ned til 15. plass etter lørdagens tap. Mark Hughes' menn er nå kun tre poeng unna direkte nedrykk fra Premier League.

Les mer: Christian Eriksen fikset seieren for Tottenham

Mål på mål på mål



Manchester City suste i gang fra første minutt hjemme på Etihad, og Stoke så tidvis ikke ut til å henge med overhode. I det syvende minutt fant Kevin de Bruyne en umarkert Leroy Sané inne i Stoke-boksen.

Tyskerens avslutning var av det elendige slaget, og suste godt over keeper Jack Butlands tverligger.

Ti minutter skulle City likevel finne nettmaskene. På ny var de Kevin de Bruyne som var hovmester da han tredde igjennom Kyle Walker. Backens presise innlegg fant Gabriel Jesus inne i boksen, og han kunne enkelt bredside inn 1-0.

Kun to minutter etter skulle Sané endelig være involvert i en scoring. På ny tredde De Bruyne opp tyskeren, som denne gangen la perfekt inn til Raheem Sterling. Engelskmannen satte inn 2-0 etter herlig spill.

Og det skulle ikke ta mer enn knappe åtte minutter til før City på ny kunne juble over scoring. Sané og Sterling kombinerte fint før sistnevnte fant David Silva inne i boksen. Spanjolen måtte ta en ekstra touch, men overlistet til slutt Jack Butland.

Stoke hadde lite å by på offensivt den første halvtimen, men jobbet seg inn i kampen. Midtstopper Kurt Zouma kom på et raid i det 34. minutt og hamret til fra distanse. Ballen suste like utenfor Edersons lengste stolpe.

Den brasilianske burvokteren kunne dog lite gjøre like før slutt da Mame Biram Diouf kom løpende fra sin vingback-posisjon, kombinerte med Jesé og avsluttet ballen i bue over brasilianeren. Fabian Delph var uheldig med sin blokkering, og hjalp den tidligere Molde-spissen med å få inn reduseringen.

Det gav Stoke og Mark Hughes et ørlite håp inn i garderoben på Etihad. Det stod 3-1 til Manchester City etter de første 45 minuttene i Manchester.

Stoke ypper, målshowet fortsetter



Skulle første omgangen starte som et mareritt for Stoke, så var den andre den reneste drømmen. Debutant Tom Edwards fikk slått inn, og ikke i boks ventet Diouf.

Senegaleseren ruvet høyest i luftrommet, headet via Walker og overlistet Ederson kun ett minutt inne i den andre omgangen. Dermed var det virkelig kamp igjen på Etihad.

Det ble en sørgelig dag på jobben for nevnte Edwards som måtte av på båre etter drøye ti minutter av den andre omgangen. Han ble erstattet av Ramadan Sobhi.

Etter 55 minutter skulle det enda mer nettsus på Etihad. Igjen var det De Bruyne som var hovmester med en vanvittig pasning, og inne i boksen ventet Jesus. Brasilianeren hamret inn sin andre scoring på ettermiddagen, og City ledet 4-2.

Målfesten skulle ingen ende ta i Manchester. Etter 60 minutter fikk Fernandinho sjansen til å skyte fra 25 meter. Ballen smalt i mål via tverliggeren, og City kunne juble over 5-2.

Det skulle ta to minutter før City igjen kunne feire scoring. De Bruyne, på ny, sendte inn en herlig pasning. Denne gangen var det Sané som ventet inne i boksen, og bredsidet inn 6-2.

Bernardo Silva skulle endelig få sin første Premier League-scoruing da han kom innpå i andre omgang. Sterling spilte igjennom portugiseren som enkelt kunne tuppe inn 7-2 med ti minutter igjen av ordinær tid.

David Silva kunne ha satt Citys åttende scoring denne ettermiddagen da han fikk avslutte inne i boksen like før slutt. Hans forsøk strøk utenfor Butlands lengste stolpe.

Syv scoringer og blendende fotball skulle vise seg å være mer enn nok for Manchester City. Med 7-2 over Stoke sitter de nå alene på toppen i Premier League.

Mest sett siste uken