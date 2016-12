City kjempet seg til seier mot Hull

ANNONSE

HULL - MANCHESTER CITY 0-3

Pep Guardiolas første møte med fotball i julen ble sørdeles hyggelig. For med 3-0 borte mot Hull på KCOM Stadium så ligger City fortsatt an til å ta opp kampen om seriegullet med Chelsea.

Begge lag hadde hver sin omgang, selv om City til slutt trakk det lengste i det andre omgangen. Straffescoring av Yaya Touré, en fulltreffer fra Kelechi Iheanacho og et Curtis Davies-sevmål sikret City alle tre poengene.

Dette er tredje året på rad der Yaya Touré scorer på det som defineres som fotballens store festdag i England.

Yaya Toure scores on Boxing Day for the 3rd year in a row

2016 v Hull (a)

2015 v Sunderland (h)

2014 v West Brom (a) pic.twitter.com/oTmFXj8Bp5 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 26, 2016

- Siden Yaya har kommet tilbake har han vært fantastisk for oss. Han er en stor personlighet, han spiller veldig bra , så jeg må gratulere han med å være kampens beste spiller. Vi er så glad for at han er tilbake, sa CIty-trener Pep Guardiola til SkySports etter kampen.

Michael Dawsons heading etter drøye timen spilt kunne også ha vist seg avgjørende, men Bacary Sagnas redning på strek gjorde at City kunne juble etter 90 minutter.

- Vi burde fått noe ut av kampen, men vi gjør feil. Det kan man ikke gjøre, og vi blir straffet for alle feilene vi gjør nå. Veldig lite skjedde før straffesparket ble gitt, sa Hull-trener Mike Phelan etter kampen som også mente at Andy Robertson, som gav vekk straffen, må lære av feilen sin.

Dermed går City opp på andreplass i Premier League, syv poeng bak Chelsea som fortsetter leder Premier League suverent etter 18 serierunder.

Hull, på sin side, vil føle at de fortjente langt mer fra denne kampen. De er fortsatt tabelljumbo etter snart halvspilt i den engelske toppserien denne sesongen.

Treg start



Det ble ingen stor førsteomgang for hverken eller av lagene på KCOM Stadium. Likevel var Yaya Touré nærmest med sitt frispark i det syvende minutt. David Marshall måtte frem med lanken og avverge.

City hadde mye av banespillet mens Hull i stor grad satset på å lempe ballen opp på store, sterke Dieumerci Mbokani. Tidvis var de truende mot City-målet uten at de helt store sjansene kom.

Bortelaget slet også med å skape sjansene, men etter 34 minutter burde nok Nolito ha gjort bedre da han endelig fant litt rom utenfor Hull-boksen. Avslutningen gikk rett på Marshall.

Raheem Sterling hamret ballen godt over målet i det 37. minutt, og Nolito vartet også opp med et håpløst skudd like før omgangen var over. Det hele virket veldig tafatt fra Pep Guardiolas menn.

Dermed kunne Mike Phelan og hans Hull sikkert smile litt bredere inn i garderoben da dommeren blåste av. Det stod 0-0 etter de første 45 mellom Hull og City.

Hjemmelaget passet på å suse ut av startblokkene i den andre omgangen og allerede etter 47 minutter dunket Sam Clucas ballen mot mål. Dessverre for han stod Bacary Sagna i veien.

Hull fortsatte å komme til sjanser innledningsvis i den andre omgangen. Harry Maguie lurte offsidefella etter et frispark, men avslutningen seilet over Claudio Bravos mål.

Kun minuttet etter var Kevin de Bruyne centimetre fra å gi City ledelsen. Skuddet hans i det 53. minutt hamret i stolpen og spratt unna. Kjempesjanse for belgieren.

Tapper kjemping, City viser styrke



Fem minutter senere var Hull enda nærmere. Etter en corner ble ballen veltet inn i boksen igjen. Michael Dawson ruvet høyest og ballen gikk i bue over keeper Bravo. Heldigvis for chileneren stod Sagna på strek og fikk klarert unna.

En City rett og slett ikke klarte å handskes med var spissen Dieumerci Mbokani. Kongoleseren fungerte som Hulls største angrepsvåpen og frusterte City-forsvarerne gjennom hele kampen

- Se på Mbokani! Han er jo et angrep alene, hylte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da Mbokani på ny hadde tatt ned ballen og skapt en sjanse for hjemmelaget.

Om Mbokani var Hulls største trussel, så passet De Bruyne på å plage Hull mest mulig. I det 66. minutt var han på ny frempå, men avslutningen suste til side for mål.

All kjemping til tross, i det 72. minutt la Andy Robertson Sterling i bakken inne i boksen. Straffe var soleklar og Yaya Touré var ikke vond å be. Dermed tok City ledelsen.

Hull skulle gå opp i limingen etter scoringen, og i det 77. minutt kombinerte De Bruyne og David Silva fint før sistnevnte fant Kelechi Iheanacho enkelt kunne sette inn 2-0.

Både Markus Henriksen og Adama Diomande fikk muligheten fra innbytterbenken, men kunne ikke gjøre stort med resulatet. Det kunne Curtis Davies som dessverre fikk æren av å legge på til 3-0 da han satte ballen i eget mål like før slutt.

Flere scoringer skulle det ikke bli på KCOM Stadium denne kvelden. Dermed tok City en hardtkjempet seier over Hull som nok vil føle at de hadde fortjent mer ut av kampen.