Colombiansk radiokanal: - James Rodríguez har en avtale med Manchester United

Det kan se ut til at James Rodríguez' tid i Real Madrid kan være over. Ifølge den colombianske radiokanalen RCN har midtbanejuvelen allerede kommet til enighet med Manchester United.

Under programmet «En La Jugada» røpet nemlig journalisten Antonio Casale at han har fått informasjon om at Rodríguez, samt hans agent Jorge Mendes, skal ha fortalt Madrid-president Florentino Pérez om tilbudet.

Der skal de ha fått beskjed om at en avgjørelse rundt colombianeren vil bli tatt etter Champions League-finalen 3. juni, der de helhvite møter Juventus til dyst.

Tidligere har også SkySports' La Liga-ekspert, Guillem Balagué, ha meldt at det er United som er nærmest en signering av 25-åringen til sommeren.

On James. RM want to sell for at least €60. MUFC clear favourite. Juve, Chelsea considering it. Just when stats show he's at his best pic.twitter.com/mAyJPTU6bi