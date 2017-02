Conor McGregor vil fortsatt møte Floyd Mayweather i ringen

ANNONSE

Stjernekampen mellom Conor McGregor og Floyd Mayweather ser fortsatt ut som kun en våt drøm for alle kampsport-interesserte. Likevel gir ikke iren seg uten kamp.

Nå passer McGregor på å rette nok et skudd mot den ubeseirte legenden. I et intervju med GQ Style passer han i hvert fall på å ikke holde tilbake om sine fremtidsplaner for Mayweather.

Nærmer seg avtale



- Dersom jeg slår til han så kommer hodet hans til å fly opp på tribunen. Forstår du det? Om jeg kliner til han i ansiktet, så kommer hodet hans til å gå rett av skuldrene hans og opp på tribunen, sier Mayweather i intervjuet gjengitt av engelske The Mirror.

Og det kan se ut til at McGregor kanskje kan få ønsket sitt i fremtiden. For under TV-programmet «First Take» bekreftet journalisten Stephen A. Smith at Mayweather nå snakker om en mulig superkamp.

- Jeg snakket med Floyd i et par minutter sist lørdag, og kampen er ikke satt i stein og ingen avtale er gjort. Jeg har kjent Floyd i mange år og han smilte og fortalte meg «vi er på god vei, vi er nære en avtale», sa Smith til ESPN.

Noe av motivasjonen for dette skal, ifølge Smith, være at Mayweather tror han kan tjene mer penger på en McGregor-kamp enn han gjorde mot Manny Pacquaio.

Aldersforskjellen



McGregor har den siste tiden opparbeidet seg bokselisens, og det er ventet at de to vil møtes i bokseringen dersom en avtale blir gjort. Der er Mayweather ubeseiret på 49 kamper. McGregor har til gode å gå en proffkamp i boksing.

I samme intervju tror likevel McGregor at han har en klar fordel. Mayweather har nemlig rukket å bli 40 år, mens McGregor er 12 år yngre.

- Vi snakker om boksing her, det er alt. Alder venter på ingen og han er 40 år. Han er liten og har et lite hode. Seriøst, min hånd er større enn hodet hans. Jeg sender folk i gulvet, jeg gjør folk bevisstløse, dette er fakta, sa McGregor i samme intervju.

Det blir av mange omtalt som kanskje den mest profilerte boksekampen i historien, dersom det skulle bli en realitet. Det virker i hvert fall som de to kamphanene gjerne ser det skje dersom numrene stemmer.