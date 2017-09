Coutinho sier han ville til Barcelona: - Alle vet jeg var interessert

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Avviser at han er enig med Barcelona om en overgang neste sommer.

Ryktene florerte i sommer rundt Coutinho og en mulig overgang til Barcelona. Etter at den katalanske stormakten skal ha lagt inn bud endte det hele med at brasilianeren ble værende på Anfield.

I et intervju med brasilianske ESPN Brazil er Coutinho likevel klar på at han gjerne skulle ha byttet klubb denne sommeren.

- Jeg fikk et jobbtilbud, og noen ganger så blir du interessert. Noen ganger blir du ikke det, men i mitt tilfelle så vet alle at jeg var interessert. Min familie også, sier Coutinho til den brasilianske mediestasjonen, i et intervju gjengitt av Daily Mail.

Dyr i drift



Barcelona skal ha gått så langt som å by 114 millioner pund (rundt 1,2 milliarder kroner), hvilket ville gjort Coutinho til tidenes nest dyreste fotballspiller. Landsmann Neymar ble den dyreste i sommer da han ble solgt fra nettopp Barcelona til Paris Saint-Germain for 222 millioner euro (rundt to milliarder kroner).

Liverpools nummer ti er veldig åpen om at han gjerne skulle ha likt å erstatte sin landsmann i Barcelona.

- Slik jeg alltid har sagt, det er en stor ære å få et tilbud fra en så stor klubb. Men det er også en stor ære å være her. Liverpool er en stor klubb på verdensbasis. Jeg er her, og vil gi mitt beste, sier Coutinho om den nåværende situasjonen.

Han har slitt med skader i starten av sesongen, og har så langt kun startet én kamp for Jürgen Klopps menn. Den kom i 1-1-kampen hjemme mot Burnley.





Ingen enighet



Det skal i hovedsak være snakk om en ryggskade som har holdt playmakeren på sidelinjen. Han fikk også et innhopp i Champions League-kampen mot Sevilla.

Det har blitt spekulert i hvorvidt Coutinho og Barcelona er enige om en avtale, og vil forsøke å få overgangen på glid igjen neste sommer. Dette avviser 25-åringen.

- Dette er ikke noe jeg vet om. Jeg er på et sted der jeg alltid har blitt veldig respektert, og jeg respekterer alle, sa Coutinho, som også vil legge ryktene bak seg.

- Som sagt, i hver jobb så får man et tilbud, enten man er interessert eller ikke. Det er nå i fortiden.

