Craig Shakespeare er ny Leicester-trener

Leicester har besluttet å gi Craig Shakespeare jobben som hovedtrener på permanent basis. Det bekrefter Leicester selv på sine hjemmesider torsdag kveld.

Shakespeare har undertegnet en treårsavtale med seriemesterne fra 2015/2016-sesongen. Dermed har Leicester endelig funnet erstatteren etter suksesstrener Claudio Ranieri.

BREAKING: #lcfc confirm the appointment of Craig Shakespeare as First Team Manager: https://t.co/Ub4u9YqsnZ pic.twitter.com/LcGHppvsuR