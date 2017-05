Crystal Palace-seier da «norske» Hull rykket ned

ANNONSE

CRYSTAL PALACE - HULL 4-0

Det ble en trist dag for Hull som rykket ned til Championship etter 4-0-tap for Crystal Palace på Selhurst Park søndag. Med kun én kamp igjen, og fire poeng opp til trygg grunn er dette slutten på visa for Marco Silvas menn i Premier League.

Wilfried Zaha, Christian Benteke, Luka Milivojevic og Patrick van Aanholt stod for målene i den første omgangen, hvilket skulle vise seg å bli skjebnesvangert for gjestene fra Yorkshire.

Zaha var toneangivende for Palace denne ettermiddagen. Etter selv å ha scoret det første målet, skaffet han også corneren som ledet til 2-0-målet.

I TV 2-studioet var Steffen Iversen imponert over Zaha, som han selv spilte med i Palace, men fortalte likevel at han var overrasket over angriperens positive utvikling.

- Han var et fantastisk talent i Palace, men han var en skikkelig drittunge, rett og slett. Han følte seg altfor god for Palace da han var 18 år, og ikke hadde prestert noe som helst. Han følte seg litt som sin egen konge både på trening og under kamp, sa Iversen, som også fortalte at han fikk inntrykket av Zaha som en egoist i sin tid i Palace.

Den tidligere Tottenham-, Wolves- og Palace-angriperen mente likevel at Zaha så ut til å ha modnet etter oppholdet i Manchester United.

Dagens tap for Hull betyr også at nordmennene Omar Elabdellaoui, Adama Diomandé og Markus Henriksen må vinke farvel til den engelske toppdivisjonen for denne gangen.

Seieren betyr at Crystal Palace tar et byks oppover tabellen i Premier League, og går opp på 13. plass med kun én kamp igjen denne sesongen.

Tapet betyr, som nevnt, at fornyet kontrakt i Premier League er utelukket for Hull. Med 34 poeng ender nemlig «The Tigers» på 18. plass, og tar turen ned til Championship sammen med Sunderland og Middlesbrough.

- Dette er en trist dag for supporterne og for gutta. Dette er ikke et fint øyeblikk. Nå må vi ta neste steg og finne ut hvorfor dette har skjedd. Vi kom hit for å spille en finale, og det hele startet på verst tenkelig vis. Det gav Palace det de ville ha i denne kampen, sa Hull-trener Marco Silva til BBC etter kampen.

Mareritt



Hulls skjebnekamp på Selhurst Park kunne ikke fått en verre start, for allerede etter tre minutter var marerittstarten et faktum for Marco Silvas menn.

En lang ball mot Hull-boksen burde enkelt ha blitt klarert unna av Andrea Ranocchia, men den tidligere Inter-kapteinen var uheldig og bommet på ballen.

Wilfried Zaha var kjappest til å oppfatte den italienske landslagsspilleren fatale blemme, og suste fra Ranocchia. Alene med Hull-keeper Eldin Jakupovic gjorde han ingen feil og gav hjemmelaget 1-0.

Få minutter senere var Palace på farten igjen. Jason Puncheons corner var god, og James Tomkins ruvet høyest i luftrommet. Dessverre for Palace satte han headingen like utenfor mål.

Hull kontrollerte mye av banespillet i den første omgangen, men skapte absolutt ingenting foran det Palace-målet. Der Hull ikke fikk til noe som helst viste Palace seg som dødelige effektive.

En corner i det 34. minutt ble på ny svingt herlig inn av Puncheon. Denne gangen var det tankspissen Christian Benteke som steg høyest inne i Hull-boksen, og gjorde ingen feil.

Belgieren stanget i Palaces andre scoring for søndangen. Hull vil nok uansett føle seg bortdømt da det virket som Zaha brukte hånda kort tid før Puncheons corner.

Dommer Martin Atkinson virket ikke spesielt interessert i å blåse for håndbruk, for i det 37. minutt spilte Puncheon nok en viktig rolle da han stoppet Kamil Grosickis frispark med hånda.

Flere Hull-spillere protesterte vilt mot Atkinson i håp om å vinne et straffespark, men Atkinson vinket vekk alle protestene. Dermed måtte Hull gå til pause med ryggen mot veggen.

Tiden renner ut



- Nå stirrer du dine spøkelser i hvitøyet, sa TV 2-kommentator Espen Ween da kameraene fanget opp Hull-trener Marco Silva på vei inn i garderoben.

Marco Silva gjorde to bytter før den andre omgangen da Jarrod Bowen og Shaun Maloney erstattet Andrea Ranocchia og Andrew Robertson. Allerede fire minutter måtte også Harry Maguire ut, og ble erstattet av Curtis Davies. Dermed forble Omar Elabdellaoui på benken denne kampen.

I det 61. minutt burde Bowen ha redusert for gjestene da Sam Clucas fant 20-åringen inne i Palace-boksen. Innlegget ble for lavt for unggutten som sleivet i avslutningsøyeblikket, og fikk aldri ballen på mål.

Hull la seg ikke bakpå, og gjorde sitt for å skape spenning i kampen. Spesielt polske Grosicki virket toneangivende for Yorkshire-laget denne søndagen.

Det ville seg uansett ikke for bortelaget på Selhurst Park. I tillegg til å slite med å skape sjanser, rant tiden omsider ut for hardtkjempende Hull. Og vondt skulle bli verre.

For like før slutt ble Jeffrey Schlupp sendt i bakken av Hulls Michael Dawson inne i boksen. Straffen var klar, og sikker var Luka Milivojevic. Den tidligere Olympiakos-spilleren satte enkelt inn 3-0.

Palace var ikke ferdige der. For i det 90. minutt vant Palace ballen høyt, og Andros Townsend spilte fri Patrick van Aanholt. Han gikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4-0.

Det betyr at nordmennene Omar Elabdellaoui, Adama Diomandé, Markus Henriksen, samt resten av Hull må vinke farvel til Premier League for denne gang.