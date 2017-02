Cuadrado matchvinner for Juventus

ANNONSE

Juan Cuadrado scoret sitt første mål for sesongen da Juventus vant 1-0 i toppoppgjøret mot Inter i italiensk Serie A søndag.

Leiesoldaten fra Chelsea ladet kanonen i returrommet etter en corner og fikk drømmetreff da han avgjorde kampen like før pause.

Det kunne og burde fort blitt flere mål på Juventus stadion søndag kveld, men Cuadrados mål ble det eneste i en kamp som også vil bli husket for Ivan Perisics direkte røde kort på overtid. Inter-spilleren lot sin frustrasjon gå ut over dommeren og ble belønnet med marsjordre for sine kommentarer.

Juventus befestet sin posisjon på toppen av tabellen i Serie A. Torino-laget har nå fire poeng ned til Napoli på 2.-plass med én kamp til gode.

Inter falt på sin side ned til femteplass bak Lazio, som kjørte over tabelljumbo Pescara med 6-2 tidligere søndag.

Dybala-sjanser

Juventus fikk en kjempesjanse allerede etter fire minutter mot Inter. Mario Mandzukic headet ballen ned til Paulo Dybala, som etter hvert dro fram et frekt saksespark. Samir Handanovic reddet imidlertid på glimrende vis.

Dybala var svært toneangivende i starten av kampen, og den lille argentineren ladet kanonen også etter 13 minutter. Denne gangen gikk skuddet i tverrliggeren og ut.

Det ble en heseblesende avslutning på første omgang, og Juventus var først ute etter 40 minutter. Cuadrado fant Mandzukic med et innlegg, men kroatens heading snek seg så vidt utenfor Handanovic' lengste stolpe.

Inter kunne tatt ledelsen i det påfølgende angrepet, men Mauro Icardis skudd ble for løst til å overliste keeperveteranen Gianluigi Buffon.

God redning

Miralem Pjanic fikk sjansen på et frispark rett før Cuadrados ledermål, og midtbanespilleren var kun en god Handanovic-redning unna scoring. Keeperen var oppe i krysset og fingret ballen utenfor.

Juventus vartet opp med en fin angrepsfotball også i den andre omgangen, men Handanovic var i det umulige hjørnet. Inter presset opp tempoet i kampen og tvang fram feil hos serielederen, men klarte ikke å få ballen i mål.

Fire minutter på overtid kokte det også over for Ivan Perisic. Kroaten fikk rødt kort for en tirade mot dommeren etter at Juventus fikk et frispark på en corner.

(©NTB)