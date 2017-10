Daily Telegraph: - Manchester City forsøker seg på Alexis Sánchez igjen

Manchester City gir ikke opp jakten på å signere Arsenals superstjerne.

Alexis Sánchez' fremtid var en av sist sommers store snakkiser, og flere klubber skal ha vært interessert i Arsenals superstjerne. Blant dem var Manchester City.

Nå hevder Daily Telegraph at nettopp City kommer til å gjøre et nytt fremstøt når overgangsvinduet åpner i januar. Den chilenske superstjernen har kontrakt til sommeren 2018, og kan derfor begynne å diskutere med nye arbeidsgivere fra og med 1. januar.

City skal likevel være interesserte i å sikre seg Sánchez allerede i januar, og Daily Telegraph hevder at Pep Guardiola ønsker at de himmelblå skal legge inn et bud til vinteren.

Les mer: Hevder Arsenal-spillerne har fått nok av Sánchez

Manchester-klubben la inn et bud på 60 millioner pund (ca 630 millioner kroner) i sommer, men ble avvist av Arsene Wengers klubb. De skal likevel ha vært villige til å la Sánchez dersom de selv hadde signert Thomas Lemar fra Monaco. Da den overgangen rant ut i sanden, betød det at Sánchez ble værende på Emirates Stadium.

Samme avis hevder at Sánchez ønsker å skrive under for City, og igjen spille under Guardiola. Den spanske supertreneren var Sánchez' sjef i Barcelona, og Arsenals nummer syv skal føle at sjansene for å vinne trofeer er større i City enn i Arsenal.

Også Mesut Özils kontrakt med Arsenal går ut neste sommer, og han skal allerede ha sagt nei til å signere ny kontrakt med de røde fra London. Dermed kan Arsenal, potensielt, miste begge sine superstjerner til neste sommer.

Sánchez har slitt med skader tidligere denne sesongen, og har så langt kun spilt 90 minutter i én seriekamp for Arsenal. Han står så langt med kun ett mål, som kom i Europa League mot Köln.

Mest sett siste uken