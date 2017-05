Daniel Fernandes tatt i doping

ANNONSE

Saken oppdateres

Lillestrøm har utestengt keeper Daniel Fernandes etter at det ble klart at keeperen har testet positivt på stoffet Dextroamfetamin. Det positive resultatet kom frem etter dopingprøven som ble tatt etter kampen mot Sandefjord 2. april, bekrefter klubben.

Som følger av dette har klubben valgt å utestenge Fernandes både fra treninger og kamper inntil videre. Klubben opplyser at stoffet vanligvis benyttes til behandling av ADHD.

- Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløping bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom. Vi er samtidig opptatt av å ta vare på Daniel som menneske og kollega. Vi er bevisst vårt arbeidsgiveransvar og skal håndtere dette profesjonelt, sier daglig leder i LSK, Robert Laurtisen, i samme pressemelding.

Svikt i rutinene



Fernandes ankom Lillestrøm fra Rayo OKC i USA før denne sesongen. Til Nettavisen forteller Lauritsen at klubben nå må vurdere å endre sine rutiner ved signeringer av nye spillere.

- Vi har jo legetester som alle må igjennom. Vi har egentlig veldig gode rutiner per dags dato på dette, og så er dette et bevis på at vi blir nødt til å gå igjennom de tingene på nytt. Slik at vi kan bli enda bedre, sier Lauritsen.

Han forteller også at Fernandes selv ikke har informert om at han benyttet seg av det forbudte stoffet da han ankom.

- Han har ikke informert om at han har ADHD i dette tilfellet. Det er sånn at noen mennesker med den diagnosen ikke ønsker å informere om det. Jeg har noen erfaringer om lignende, og jeg vet at det fort kan være at man ikke ønsker å bli stemplet som en som har ADHD. Men spilleren burde selvsagt ha sagt ifra, og informert om at han brukte den medisinen, sier Lauritsen.

Han forteller at det ikke er LSKs leger som har skrevet ut disse medisinene, og at en søknad om dispensasjon fra Antidoping Norge, etter all sannsynlighet, ville gått igjennom.

- Her er det en liten svikt i rutinene, sier Lauritsen, som håper at klubben kan få den nødvendige dokumentasjonen på plass.

- Vi håper vi kan få papirene på plass, og viser det seg at det er slik jeg tror, at dette er et stoff som kan godkjennes, så håper jeg inderlig at han slipper en dom. Vi må ta den prosessen best mulig, sier Lauritsen.

Tillitsbrudd



Han informerer om at Fernandes er utestengt inntil det kommer en dom, og at han vil være tilbake dersom han frikjennes. Skulle han dømmes så kan situasjonen endre seg drastisk.

- Vil det bli et alternativ å si opp kontrakten hans dersom han får en dom?

- Vi har ikke diskutert det enda. Vi må da se hvor lang dommen eventuelt blir, og hvordan ting går. Per nå er ikke dette noe vi har snakket om.

- Men dere utelukker ikke å si opp kontrakten?

- Nei. Hvis det skulle bli en lang dom, så kan det være at vi blir enige med spilleren om å gjøre noe. Det må man ta da.

Han åpner for at det er en svikt i kommunikasjonen mellom LSK og Fernandes, men vil ikke kalle det et tillitsbrudd mellom Fernandes og klubben.

- Han burde informert oss om at han hadde ADHD og at han brukte disse medisinene, det er det ingen tvil om.

- Men ser dere på dette som et tillitsbrudd da han ikke informerte om det?

- Vi kunne hatt det slik at han ikke informerte oss om dette, og ventet 14 dager der vi hadde fått beskjeden gjennom en dom. Han kom rett etter at han fikk brevet fra Antidoping Norge og informerte om dette. Der og da utestengte jeg ham fra all trening med laget, og spillerne fikk nettopp vite om dette, sier Lauritsen, som mener at Fernandes' opptreden har vært avgjørende.

- Han har vært eksemplarisk nå i etterkant. Så der kan vi ikke snakke om et tillitsbrudd, men han burde ha sagt ifra. Det er slik vi må ta med i rutiner fremover.

Langt nede



Han forteller at LSK har jevnlig kontakt med 33-åringen som har det veldig vondt etter utestengelsen.

- Han er langt nede, og jobber aktivt for å få den dokumentasjonen han trenger for en diagnose og medisin. Men hadde man sendt søknaden så hadde man, ifølge mine opplysninger, fått den igjennom, sier Lauritsen, som også informerer om at han ikke tror søkeprosessen for dispensasjon hadde vært veldig lang.

- Nå er han veldig lei seg på vegne av klubben og supporterne, han er langt nede. Vi skal besøke han litt senere i dag, så vi har kontakt med han og tar vare på han, sier Lauritsen.

Klubben informerer også at Fernandes har fått forskrevet Dextroamfetamin av en lege da han spilte i USA. Da for medisinsk behandling av diagnosen ADHD. Han har fortsatt å bruke dette stoffet etter at han ankom Norge, og skal ikke ha vært klar over at dette er et stoff som står på dopinglisten.