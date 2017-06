Darren Fletcher har signert for Stoke etter å ha avslått å forlenge sin avtale med Premier League-rivalen West Bromwich.

Den tidligere Manchester United-spillerens kontrakt med WBA løper ut 30. juni, og han tar farvel med klubben etter to og et halvt år.

#SCFC are delighted to announce the signing of Scotland international Darren Fletcher on a two-year deal #WelcomeDarren 🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/A3QbIB2a9k