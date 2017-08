David Villa har ikke spilt for Spania siden 2014 - nå er han tilbake

Den spanske legenden returnerer.

Vi må helt tilbake til VM i 2014 sist gang David Villa ikledde seg den spanske landslagsdrakten. Den legendariske angriperen spilte og scoret mot Australia da Spania røk hodestups ut av mesterskapet i gruppespillet.

Siden har ikke Villa vært å finne i den spanske landslagstroppen. Noe av grunnen for dette har vært opphold både i australsk og amerikansk fotball. Han spiller i dag for MLS-klubben New York City.

Prestasjonene i USA, samt mangelen på formspillere i Spania, har likevel ledet til at landslagssjef Julen Lopetegui har kalt ham opp igjen på landslaget.

- Det er ingenting som gir meg større følelser enn å tre på meg den spanske landslagsdrakta. Å svette for den spanskelandslagsdrakta er det jeg liker best i verden, sa Villa til spanske AS etter å ha ankommet treningsanlegget på Las Rozas.

AVSKJEDEN: David Villa gråt på benken da han ble tatt av banen mot Australia i 2014 - de aller fleste trodde det skulle bli hans siste kamp for Spania.

Han er Spanias mestscorende spiller gjennom tidene med hele 59 mål for «La Roja». Han har også vært med å vinne to EM, samt et VM, med det spanske landslaget.

Det gir Villa et snitt på 0.61 mål per kamp for landslaget. Det er bedre enn Cristiano Ronaldo (0.52 mål per kamp for Portugal) og Lionel Messi (0.49 mål per kamp for Argentina). Han blir riktignok slått av sensasjonelle Neymar som med 52 mål på 77 kamper for Brasil leverer et snitt på 0.67 mål for sambanasjonen.

- Jeg er litt nervøs, eller rettere sagt, spent etter å ha blitt kalt opp på ny. Akkurat nå er jeg her for de to førstkommende kampene, og så får vi se hva som skjer, sa Villa, som igjen vil bære drakt nummer syv for spanjolene.

Spania møter Italia på hjemmebane 2. september i det som anses som skjebnekampen i gruppe G. Begge lag står med 16 poeng, og seier her kan fort bety direkte kvalifisering til VM. Spania skal også spille borte mot Liechtenstein 5. september.

I begge kampene kan fort en gammel ringrev spille en vital rolle. Med David Villa tilbake så har Spania på plass en som virkelig vet hvor målet står.

Hele Spanias tropp for kvalifiseringskampene mot Italia og Liechtenstein:

Keepere: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Club)

Forsvarsspillere: Jordi Alba (FC Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal), Gerard Piqué (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid)

Midtbanespillere: Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern München), Sergio Busquets (FC Barcelona), Suso (AC Milan), David Silva (Manchester City), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid)

Angrepsspillere: Iago Aspas (Celta Vigo), Gerard Deulofeu (FC Barcelona), Álvaro Morata (Real Madrid), Pedro (Chelsea), David Villa (New York City FC)

David Villa spilte i sin tid for Barcelona, men han leverte ikke et trikseshow av dette kaliberet.