De Gea låste igjen buret da det ble 0-0 mellom Manchester United og Liverpool

Den spanske burvokteren lukket igjen United-buret.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED 0-0

Det ble en målløs affære da Manchester United og Liverpool møtte hverandre på Anfield lørdag. Hjemmelaget var best i store deler av kampen, men maktet ikke å få med seg alle poengene.

En stor grunn til dette var United-keeper David de Gea. Den spanske burvokteren vartet opp med kampens store høydepunkt da han på sensasjonelt vis stoppet Joel Matip i den første omgangen.

Det imponerte blant annet keeperlegenden Peter Schmeichel.

- Det er en utrolig redning, og kampens største sjanse. De Gea opplevere noe nytt i år, nå har han ikke like mye jobb å gjøre som tidligere sesonger. Fordi laget spiller bedre, så spørsmålet har vært «klarer han å fokusere uten å ha så mye å gjøre?» Nå har han bevist for oss alle at han klarer å holde seg konsentrert, og dette er en vanvittig redning, sa United-legenden Schmeichel i TV 2-studioet.

Liverpool vil nok føle at de burde fått med seg de tre poengene, hvilket ville sett de spise seg innpå Manchester-lagene på toppen av tabellene. 0-0 betyr at Liverpool går opp til en 6. plass i Premier League før de andre lagene har spilt den åttende runden.

Jürgen Klopp var tydelig ikke fornøyd med Uniteds defensive tilnærming til kampen.

- Én ting er sikkert: du kan ikke spille på den måten i Liverpool, men det er OK for Manchester United, sa tyskeren til BBC, før han snakket mer om hvordan han så kampen.

- Det var en god kamp, og jeg følte vi fortjente alle de tre poengene. Vi var uheldige på minst to eller tre sjanser, og så hadde selvfølgelig De Gea sin redning på en stor sjanse. Det var mange gode individuelle prestasjoner, sa Klopp.

For Manchester Uniteds del, så ser ett poeng at José Mourinhos menn tar den midlertidige tabelltoppen. Erkerival Manchester City, som ligger poenget bak, møter Stoke senere i den åttende runden.

- Vi hadde ett skudd på mål, og for deg og andre eksperter er det enkelt å prate, men det er vanskelig fra sidelinjen. Liverpools midtbane var veldig sterk. De er kjappe på kontringene, og jeg hadde ingen mulighet til å endre kampbildet, så dette er et positivt poeng, sa United-trener José Mourinho til BBC etter kampen.

Magiske De Gea



Det var hjemmelaget som kom aller best i gang på Anfield, men til tross for Liverpools dominans med ball, slet de med å bryte ned Manchester United.

Det skulle nesten gå et kvarter før publikum fikk se omgangnes første sjanse. Den falt til Georginio Wijnaldum, hvis skudd fra distanse enkelt ble stoppet av United-keeper David de Gea.

Mohamed Salah var et konstant uromoment for Liverpool, og etter 20 minutter kunne egypteren ha gitt de rødkledde ledelsen. Roberto Firmino spilt inn angriperen foran mål, men han fikk ikke foten på ballen.

United lå dypt og forsøke å kontre, og etter halvtimen spilt så rullet de opp sin første sjanse. Etter godt spill langs høyre ble ballen langt ned til Nemanja Matic som hamret til fra distanse. Ballen suste like over Simon Mignolets mål.

I det 34. minutt skulle De Gea hvorfor mange rangerer han som verdens beste keeper. For etter en klarert corner lurte Firmino offside-fella, og ble spilt igjennom på kanten av boksen.

Inne foran målet lurte midtstopper Joel Matip, og kameruneren fikk avslutte. Kun en helt vanvittig benparade av United-keeper De Gea stoppet forsvareren fra å gi Liverpool ledelsen.

Ballen falt så til Salah, som nok burde ha spilt til Coutinho, og egypterens skudd suste utenfor De Geas lengste stolpe.

Det svingte veldig mot slutten av kampen, og like før slutt kom United på en sjelden kontring. Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial og Romelu Lukaku kombinerte perfekt, før sistnevnte fikk avslutte inne i boksen. Simon Mignolet fikk klasket ballen unna.

Like før pause smalt Lukaku og Dejan Lovren sammen, og Liverpools forsvarer holdt seg til ansiket. Dommer Martin Atkinson så ikke situasjonen, men reprisene viste at belgieren smalt hælen sin i ansiktet til Lovren. Hvorvidt det var tilsiktet gjenstår å se.

Dermed kunne de to lagene gå til pause på stillingen 0-0 på Anfield.

Hjemmelaget trykker på



Liverpool fortsatte å legge et vanvittig press på United tidlig i den andre omgangen, men slet på med å virkelig bryte ned gjestenes kompakt forsvar.

Emre Can hadde holdt seg forholdsvis stille i kampen, men etter 56 minutter presenterte tyskeren seg. Joe Gomez' innlegg var nydelig, og Cans løp inn i boksen enda bedre. Avslutningen, som virket enkel å få mellom stengene, ble likevel for høy og suste over De Geas mål.

Salah virket sugen på å rette opp den store bommen sin i første omgang. I det 67. minutt fikk han sjansen på ny ny fra distanse, men avslutningen ble for høy.

United slet ordentlig med å få et fotfeste i kampen på Anfield, og sendte innpå både Marcus Rashford og Jesse Lingard for å prøve å introdusere litt fart og energi i laget.

Liverpool fortsatte å trykke på for å finne for forløsende scoringen med innbytter av Alex Oxlade-Chamberlain og Daniel Sturridge. I det 84. minutt var Can nære på å bli helt da han gikk hele veien igjennom Uniteds forsvar, men De Gea stoppet tyskerens pasning før den nådde Sturridge.

Dejan Lovren fikk sjansen til å bli Liverpools store helt da han kom høyest på en corner på overtid. Dessverre for hjemmelaget fikk han ikke headingen på mål.

Det hele ebbet til slutt ut i sanden både for Manchester United og Liverpool. Det endte 0-0 mellom de to erkerivalene på Anfield.

