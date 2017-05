Ødegaard: - Planen er å bli i Heerenveen også neste sesong

ANNONSE

Selv om muligheten er der, tror ikke Martin Ødegaard det blir aktuelt å avbryte låneoppholdet i Heerenveen for å dra tilbake til Real Madrid.

Den norske unggutten venter fortsatt på å slå til skikkelig i nederlandsk æresdivisjon. Siden han kom til Heerenveen i januar, har Ødegaard totalt vært involvert i 13 seriekamper. I fire av de fem siste har han startet på benken.

18-åringen står uten scoringer så langt i Heerenveen-karrieren, men har levert tre assists.

Real Madrid har muligheten til å hente tilbake Ødegaard før neste sesong, men selv forventer han å bli værende i den nederlandske skøytebyen.

- Planen er fortsatt at jeg skal spille for Heerenveen neste sesong. Kontrakten min her varer i en sesong til. Real Madrid har en opsjon til å hente meg tilbake tidligere, men jeg tenker ikke på det. Jeg vil spille og forbedre meg selv, sier Ødegaard til TV-kanalen Omrop Fryslan.

Heerenveen har slitt tungt i perioden etter at Ødegaard kom til klubben. Ved årsskiftet lå klubben på fjerdeplass med åtte seirer, fem uavgjort og fire tap. Siden har laget tapt 10 av 16 kamper.

Dermed har Heerenveen stupt ned til en åttendeplass før siste serierunde.

- Jeg forventet ikke at det ville bli lett. Det er aldri enkelt når du kommer til en ny klubb. Vi vet at vi er blant ligaens bedre lag når vi er gode, men vi må bli mer stabile, sier Ødegaard om sitt første halvår i Heerenveen.

Ødegaard er ikke den eneste nordmannen i klubben. Morten Thorsby har spilt fra start i mange kamper i år, mens Dennis Johnsen fortsatt venter på A-lagsdebuten.

Heerenveen avslutter sesongen hjemme mot Nijmegen søndag.

