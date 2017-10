Ødegaard og Heerenveen tapte mot Ajax

Martin Ødegaard burde gitt Heerenveen ledelsen tidlig i første omgang.

Se Martin Ødegaards kjempesjanse i videovinduet over.



HEERENVEEN - AJAX 0-4

Det ble en trist ettermiddag for Heerenveen og deres norske trio. Det ble nemlig 3-0-tap mot Ajax for Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Nicolai Næss.

Alle nordmennene fikk spilletid i oppgjøret, men Ødegaard vil nok føle at han burde gjort mer i denne kampen. Etter 15 minutter kom han nemlig alene med Ajax-keeper André Onana, men maktet ikke å sette ballen i mål.

- For en mulighet for Heerenveen og Martin Ødegaard! Den er ikke bare stor, det er alle sjansers mor, sa Viasport-kommentator Paul Thomas Clay etter Ødegaards mulighet.

David Neres ble den store helten for Ajax da han scoret to mål like før pause, som gjorde at alle de tre poengene blir med tilbake til Amsterdam denne søndagen. Lasse Schöne satte det tredje fra straffemerket i andre omgang.

Tapet betyr at Heerenveen er på femteplass i den nederlandske Æresdivisjonen etter syv kamper spilt. Dette er klubbens første ligatap denne sesongen.

Ajax, på sin side, klatrer opp på til sjetteplass i den nederlandske toppdivisjonen. De ligger ett poeng bak nettopp Heerenveen etter søndagens seier.

Kjempesjanse



Etter 15 minutter kunne Martin Ødegaard virkelig gjort seg selv til helt da han snappet opp en dårlig pasning til keeper fra David Neres. Nordmannen var alene med Ajax-keeper André Onana, men skdudet gikk rett på den kamerunske keeperen.

Hakim Ziyech var i god form for Ajax, og hadde to skudd midtveis i den første omgangen som nok burde gitt Amsterdam-laget ledelesen.

Det svingte voldsomt på Abe Lenstra Stadion, og begge lag hadde sine sjanser til å ta ledelsen. I det 36.minutt skrudde Stijn Schaars et frispark i Ajax-stanga.

Neres var nære på ved å forære Ødegaard og Heerenveen en scoring tidlig i kampen, men etter 38. minutt kombinerte han fint med Klaas-Jan Huntelaar, og plasserte ballen forbi keeper Martin Hansen.

Den brasilianske angrepsspilleren var virkelig på farten for kun tre minutter senere kombinerte Huntelaar og Neres igjen. 20-åringen fikk avsluttet på ny, og hadde igjen overlistet Hansen.

Dermed kunne Ajax og Neres mile aller bredest etter den førtste omgangen. De ledet 2-0 mot Heerenveen.

Jakter redusering



Det holdt på å bli en fantastisk start på den andre omgangen for Ajax da Donny van de Beek var først på et innlegg fra Amin Younes. Fosøket smalt han i tverliggeren over Hansen.

Yuki Kobayashi var nære på ved å redusere etter timen spilt da hans frispark hadde god retning. Kunne en god redning fra Onana hindret Heerenveen

I det 75. minutt skulle Kobayashi spille en annen rolle. For etter å ha holdt en Ajax-spiller inne i boksen, så pekte dommer på straffemerket. Der gjorde ikke Lasse Schöne noen feil, og gav Ajax 3-0.

Det skulle bli verre for Heerenveen. Etter flipperspill inne i Heerenveen-boksen endte ballen til slutt hos Maximillian Woeber, som hamret inn 4-0 for Ajax.

Nicolai Næss kom innpå banen tidlig i den andre omgangen, mens Morten Thorsby ble byttet ut etter 75 minutter. Martin Ødegaard spilte hele kampen.

Det ville seg dog ikke for den norske trioen denne kvelden. Ajax kunne feire tre veldig viktige poeng i den nederlandske Æresdivisjonen.

