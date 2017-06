Ødegaard til TV 2: - Real Madrid vil fortsatt satse på meg

ANNONSE

Fremtiden til Martin Ødegaard er et tema som ofte taes opp. Sesongen i nederlandske Heerenveen har ikke gått helt etter planen, og mange har spekulert i om han kunne være på vei til en annen klubb.

I et intervju med TV 2 bekrefter Real Madrid-proffen at han kommer til å bli værende i Heerenveen også til neste sesong, og at den spanske storklubben følger hans utvikling tett.

- Det som var for meg var spilletid og spille kamper på et høyt nivå, ellers hadde jeg vært i Real Madrid hvor jeg hadde den beste treningshverdagen. Mot slutten av sesongen løsnet det ekstra for meg i Heerenveen, jeg en scoring og spilte noen gode kamper, sier Ødegaard til TV 2.

Da Ødegaard ble utlånt til Heerenveen ble den nederlandske klubben og Real Madrid enige om en låneavtale som skulle strekke seg frem til slutten av 2017/2018-sesongen.

På 17 kamper totalt for den nederlandske klubben fikk Ødegaard ett mål og tre målgivende denne sesongen. Heerenveen endte på 9. plass denne sesongen, og tapte i playoff om Europa League-plass neste sesong.

Ødegaard er uansett klar på at han tok det riktige valget da han dro til Heerenveen. Selv om mange har vært skeptiske til Ødegaard valg da han signerte for Madrid-klubben er han fortsatt sikker på at han tok det rette valget.

- Jeg tror de fleste eksperter og folk hjemme i norske hus tenkte på spnne ting. Men jeg gikk til Real Madrid. Jeg fikk muligheten til å trene med de beste spillerne i verden og klubben har fremdeles tro på meg. De sa at de ville satse på meg, og sier at de fremdeles vil satse på meg, sier Ødegaard.

18-åringen dra Drammen forteller at han ikke snakker så mye med Madrid-trener Zinedine Zidane, men at kommunikasjonen foregår med sjefsspeideren i klubben.

Det er ventet at Ødegaard fort må finne seg i hard konkurranse skulle han returnere til Madrid. De hvitkledde har nemlig sikret seg den brasilianske 16-åringen Vincius Junior for svimlende 45 millioner euro (ca 430 millioner).

Siden har klubben også løftet Champions League-trofeet nok en gang. Noe Ødegaard selv mener at understreker at Real Madrid er et hakk over alle andre lag.