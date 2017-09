Degenkolb står over Bergen-VM

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Brøt under Vuelta de España.

John Degenkolb kommer ikke til sykkel-VM i Bergen likevel. Tyskland-stjernen føler seg ikke i god nok form til å delta.

Det bekrefter Tysklands sykkelforbund på sine nettsider. Degenkolb skulle etter planen være det tyske lagets kaptein på fellesstarten 24. september.

Trek-rytteren måtte tidlig bryte Vuelta a España etter å ha pådratt seg bronkitt.

- Jeg kom raskt tilbake på sykkelen igjen etter at jeg brøt Vueltaen, men jeg skjønte etter hvert at jeg ikke var i den samme formen som tidligere. Jeg er ikke i den formen som trengs for å kunne være kaptein og for å kjempe om VM-tittelen, skriver Degenkolb på Facebook.

- Jeg er ekstremt skuffet og trist. Jeg har gjort mye for å komme i toppform til VM. Det var en stor ære for meg å bli utpekt som kaptein, men jeg må være ærlig med meg selv, lagkameratene og forbundet. Jeg ønsker det tyske laget all suksess i alle løp. Jeg krysser fingrene, la han til.

Johannes Fröhlinger er hentet inn som Degenkolbs erstatter i det tyske VM-laget. Nikias Arndt, Marcus Burghardt, Tony Martin, Nils Politt, Jasha Sütterlin, Simon Geschke, Paul Martens og Rick Zabel er de øvrige åtte rytterne for Tyskland.

