Delt tredjeplass til Tutta i årets første Major

ANNONSE

De to trengte bare ett hull ekstra til å gjøre opp om førsteplassen. Ryu var ett slag bedre enn Thompson på det avgjørende par fem-hullet. Dermed kunne den sørkoreanske spilleren ta det tradisjonelle vinnerbadet i Poppie's Pond etter en forrykende avslutning på turneringen.

Det ble en svært jevn avslutning på den siste runden i Rancho Mirage i California. En håndfull spillere kjempet om seieren helt til det siste hullet på den fjerde og siste runden. Men allerede før det ble omspill mellom Ryu og Thompson, var det en viss dramatikk som i høyeste grad involverte sistnevnte.

Formelt så ledet Pettersen turneringen da siste runde startet, men det var hun neppe klar over selv. Da tredje runde var ferdigspilt lå hun nemlig to slag bak Thompson. Det var før det ble klart at amerikaneren hadde gjort en feil mot slutten av runden, en feil som førte til at hun ble ilagt fire straffeslag. To av straffeslagene fikk hun for å ha plassert ballen feil da hun puttet på det 17. hullet, mens de andre to var for å ha levert inn spillekort med feil opplysninger for runden. Hun fikk beskjed om straffen litt over halvveis i søndagens avsluttende runde.

Til tross for straffen, holdt Thompson seg oppe i teten og endte på 14 slag under par, før hun og Ryu måtte ut i omspill. Suzann Pettersen avsluttet turneringen 13 slag under par og delte tredjeplassen med Park In-bee fra Sør-Korea og Minjee Lee fra Australia.