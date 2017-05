Demonstrerte mot rasisme – svartelistet av NFL

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): National Football League (NFL) i USA er ikke kjent for sitt moderne kvinnesyn. Flere alvorlige voldssaker har sørget for at ligaen har unngått det.

Mange voldstilfeller

Ray Rice slo kjæresten i svime i en heis og fikk to kampers karantene for dette. Først da en video av hendelsen ble offentliggjort sju måneder senere, og rystet USA, valgte hans klubblag Baltimore Ravens å gi ham sparken.

Greg Hardy fikk ti kampers karantene for vold mot sin kjæreste, en vold som var så grov at han ble dømt i retten. Hardy anket saken og da offeret ikke møtte opp for å vitne i ankesaken, ble saken henlagt. Karantenen ble dessuten redusert til fire kamper.

Dette er bare to av sakene vi husker fra de siste årene.

Forrige helg ble Gareon Conley tatt i første runde av NFL-draften, av Oakland Raiders. Han er under etterforskning for voldtekt. Så har vi Joe Mixon. Han er fanget på video idet han slå en kvinne i svime på en restaurant i 2014. Mixon ble tatt i andre runde av årets draft, av Cincinnati Bengals.

Se video av Mixons overfall her (NB! Sterke bilder!):

Det er altså nok av eksempler på at NFL kan tilgi vold mot kvinner.

Så har vi ett tilfelle av en spiller som har nektet å stå under den amerikanske nasjonalsangen, som spilles foran alle kamper i alle idretter på alle alderstrinn i USA. Colin Kaepernick satte seg i knestående under flere kamper i fjor, fordi han ikke er stolt over et flagg som representerer et land som Kaepernick mener undertrykker fargede mennesker.

Systematisk maktmisbruk



Tidligere artikler i Nettavisen, som fokuserte på forholdene i den amerikanske storbyen Chicago, kan sette noe av det Kaepernick sikter til i perspektiv. Politiet i Chicago mistenkes for en rekke drap, slettet og skjulte bevis i 400 dageretter henrettelsen av Laquan McDonald, har holdt innbyggere fengslet uten advokatbistandog sparket angivelig en intern-etterforskersom ville granske alt dette.

Justisdepartementet i USA gransket politivesenet i Chicago og konkluderte i sin rapport at politiet viste et mønster eller en praksis med ulovlig bruk av makt, og at dette i unormalt stor grad gikk ut over fargede i de mest fattige bydelene. En tilsvarende gransking av politiet i Baltimore avslørte at innbyggerne der ble utsatt for en rekke overtramp fordi «politilederne ga diskriminerende ordre».

Colin Kaepernicks kritikk er altså ikke helt uten dekning.

«Er det verre å være kjent for ikke å stå under nasjonalsangen enn å være anklaget for vold mot noen? Akkurat nå ser det ut til at svaret er ja», skriver USA Today, som påpeker at minst et halvt dusin menn som er anklaget for fysisk eller seksuell vold har blitt ønsket velkommen av NFL den siste uka.

Kaepernick er fremdeles klubbløs, etter at hans kontrakt med San Francisco 49ers utløp tidligere i år.

- Quarterbacker er normalt en klubbs ansikt utad. Så han er sannsynligvis svartelistet. Kanskje det skyldes at eiere ikke vil assosieres med dette, men jeg mener fortsatt at han er den beste quarterbacken som er ledig på markedet og at han er bedre enn alle quarterbackene som nå har fått kontrakt, sier Denver Broncos-spilleren Brandon Marshall til Denver Post.

- Enkelte spillere har gjort verre ting, som fyllekjøring og vold i hjemmet, og likevel fått muligheten. Kaepernick har ikke brutt noen lover. Derfor skjønner jeg ikke dette, legger han til.